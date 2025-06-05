Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская

Кажется, что организаторы досуговых мероприятий только и ждали первых дней лета (совпавших с выходными), чтобы обрушить на москвичей россыпь увеселений. 1 июня в Москве открылся фестиваль "Театральный бульвар", который будет идти аж до 31 августа. А днём ранее в саду "Эрмитаж" стартовал двухдневный фестиваль урбанистики "Это лето", на котором побывали Анна Михалкова
, Виктория Исакова
, Эвелина Хромченко
, Аглая Тарасова
, Антон Филипенко
, Юлия Топольницкая
, Настя Красовская
, Влад Лисовец
и другие.
фото: Виктория Исакова
фото: Эвелина Хромченко
фото: Влад Лисовец
фото: Алёна Долголенко, Роман Васильев и Илья Виногорский
фото: Ангелина Стречина
фото: Юлия Топольницкая, Антон Филипенко, Аглая Тарасова и Юрий Колокольников
фото: Анна Михалкова с дочерью фото: Настя Красовская
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