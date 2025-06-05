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Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская

5 июня
2025 год

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5 июня 2025
Кажется, что организаторы досуговых мероприятий только и ждали первых дней лета (совпавших с выходными), чтобы обрушить на москвичей россыпь увеселений. 1 июня в Москве открылся фестиваль "Театральный бульвар", который будет идти аж до 31 августа. А днём ранее в саду "Эрмитаж" стартовал двухдневный фестиваль урбанистики "Это лето", на котором побывали Анна Михалкова, Виктория Исакова, Эвелина Хромченко, Аглая Тарасова, Антон Филипенко, Юлия Топольницкая, Настя Красовская, Влад Лисовец и другие.

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Виктория Исакова

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Эвелина Хромченко

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Влад Лисовец

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Алёна Долголенко, Роман Васильев и Илья Виногорский

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Ангелина Стречина

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Юлия Топольницкая, Антон Филипенко, Аглая Тарасова и Юрий Колокольников

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Анна Михалкова с дочерью

Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская
фото: Настя Красовская
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обсуждение >>
№ 5
Тульский парень   7.06.2025 - 11:43
Лето будет не долгим, нужно наслаждаться зеленью и природой. У нас в последние годы 9 месяцев осень. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   6.06.2025 - 21:22
Влада Лисовца признал за девушку. Три в ряд) А вот и нет! читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   6.06.2025 - 13:10
Лисовца вообще можно спутать с барышней - распустил свои кудри, напялил балахон и очечи, что не разберёшь кто там прячется за ними. читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   5.06.2025 - 21:27
... А если бы натянули очки на пол лица как у Леди Гаги, то тем более трудно было б разобраться. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   5.06.2025 - 17:26
В очках узнать сложно, наверное половину не назову. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская фотографии
Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская фотографии
Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская фотографии
Это лето: Виктория Исакова, Анна Михалкова и Настя Красовская фотографии
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