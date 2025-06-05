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Артем Михалков стал отцом в четвертый раз

5 июня
2025 год

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5 июня 2025
Артем Михалков стал отцом в четвертый раз. У 49-летнего актера и режиссера родилась дочь Люба. Об этом в интервью «Каравану историй» рассказал его отец Никита Михалков.

Артем Михалков стал отцом в четвертый раз

«У Ани трое, у Степана четверо, у Нади двое, у Темы — теперь четверо. Я уже и по именам-то не всех различаю. Но у меня очень тонкие отношения с ними, особенно с девочками. С девочками и нужна тонкость определенная», — сказал Никита Михалков в интервью «Каравану историй». У Артема Михалкова есть 22-летняя дочь Наталья от первого брака, а также четырехлетний сын Александр и двухлетняя дочь Вера от второго брака с Дарьей Баженовой. В 2024 году у него родился внук.
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