«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске

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«Никому не нужно, чтобы мы дружили»: Николай Цискаридзе об отношениях со Светланой Захаровой

Артист прокомментировал слова коллеги о том, что он «плохой партнёр»