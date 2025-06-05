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«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске

5 июня
2025 год

Лайфстайл >>
5 июня 2025
Тина Канделаки поделилась в запретграме видео, в котором высказалась о декретном отпуске и заявила, что не всем женщинам тяжело рожать. Телеведущая привела себя в пример и посоветовала работать в любой ситуации, чтобы «соответствовать темпу роста собственной компании».

«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске

«Задают вопрос: „Вот, женщины, у нас тяжело, нам сложно“. Да нам вообще не тяжело и не сложно. Просто есть физиологическая особенность. В зависимости от того, как мы рожаем, у кого какие изначально физические данные: есть те женщины, которые, что называется, не отходя от станка, как я, есть те, которым нужен декрет — просто физически восстановиться, побыть с ребенком. Как раз этот промежуток времени, к сожалению, женщину отбрасывает назад, когда она находится дома. Но работу можно найти и на дому, продолжать развиваться», ― сказала Канделаки.

По мнению телеведущей, в декрете «не каждая женщина может соответствовать темпу роста собственной компании», «но все можно наверстать — было бы желание». Ее высказывания вызвали критику со стороны подписчиц: Тину обвинили в обесценивании женского опыта и погоде за «успешным успехом».

«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске

Позже Канделаки ответила на критику, опубликовав новые видео. В них она отметила, что была вынуждена выйти на работу сразу после родов: «Пришлось так сделать, мне нельзя было прерывать стаж, и мне элементарно нужны были деньги. У меня не было никакого отрыва от работы, то есть я буквально всегда рожала как бы на работе». Она также добавила, что не нужно жалеть себя, если хочется добиться успеха: «И деньги, и возможности будут, если вы себя жалеть не будете — просто сразу родили и на четвёртый день вышли на работу».
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№ 1
Матвей Брикун   5.06.2025 - 17:24
Далеко не все смогут пойти на 4 день на работу. Все люди разные и послеродовое время протекает по-разному. Если она такая флаг ей в руки и барабан на шею. читать далее>>
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«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске фотографии
«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске фотографии
«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске фотографии
«Это отбрасывает женщину назад»: Тина Канделаки высказалась о декретном отпуске фотографии
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