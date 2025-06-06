Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере»

Одна из интриг финала каждого сезона «Беспринципных»
— кого герой Павла Деревянко
Славик попытается в очередной раз завлечь своими историями о жизни столичной богемы с Патриарших прудов, чтобы заработать денег и всенародную славу? В прошлые разы его визави становились писатель Сергей Минаев
, телеведущий Андрей Малахов
, сам автор «Беспринципных» рассказов Александр Цыпкин
, а также певец и продюсер Тимати
.
А теперь в финале «Беспринципные в Питере»
появится 91-летний журналист, писатель и переводчик Владимир Познер
. Как он отреагирует на рассказы Славика, известного на все Патрики под нецензурным прозвищем «Не п***и», зрители узнают уже 12 июня.
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