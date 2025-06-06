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Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере»

6 июня
2025 год

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6 июня 2025
Одна из интриг финала каждого сезона «Беспринципных» — кого герой Павла Деревянко Славик попытается в очередной раз завлечь своими историями о жизни столичной богемы с Патриарших прудов, чтобы заработать денег и всенародную славу? В прошлые разы его визави становились писатель Сергей Минаев, телеведущий Андрей Малахов, сам автор «Беспринципных» рассказов Александр Цыпкин, а также певец и продюсер Тимати.

Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере»

А теперь в финале «Беспринципные в Питере» появится 91-летний журналист, писатель и переводчик Владимир Познер. Как он отреагирует на рассказы Славика, известного на все Патрики под нецензурным прозвищем «Не п***и», зрители узнают уже 12 июня.
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№ 2
Тульский парень   6.06.2025 - 21:19
Познер красавец! В 91 год так выглядеть и чувствовать себя. И это после кучи диагнозов. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   6.06.2025 - 13:00
Уверена что много будет моментов в кадре, где будет "заПикана" брань и ругань. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Павел ДеревянкоАндрей МалаховСергей Минаев (II)Владимир ПознерТиматиАлександр Цыпкин
фильмы
БеспринципныеБеспринципные в Питере

фотографии >>
Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере» фотографии
Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере» фотографии
Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере» фотографии
Владимир Познер появится в финале «Беспринципных в Питере» фотографии
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