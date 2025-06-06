Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова

6 июня
2025 год

Лайфстайл >>
6 июня 2025
2 июня в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского прошла торжественная церемония закрытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение». Главный приз фестиваля получил фильм «Привычка нюхать пальцы» режиссёра Вячеслава Иванова. По красной дорожке в этот вечер прошли Дарья Урсуляк, Александра Ревенко, Юлия Хлынина, Анна Невская, Сабина Ахмедова, Ксения Суркова, Стася Толстая и многие другие.

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Дарья Урсуляк

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Даниил Воробьёв и Александра Ревенко

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Ахмедова

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Ксения Суркова

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Юлия Хлынина и Сергей Волков

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Стася Толстая

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Влад Коноплёв

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Артём Михалков с супругой Дарьей Михалковой 1

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Максим Королев с супругой Надеждой Королевой

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Дарья Михалкова

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Екатерина Чаннова

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Максим Костромыкин

«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова
фото: Миша Гурай
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Сабина АхмедоваДаниил ВоробьёвМиша ГурайСабина ЕремееваВячеслав ЖелезняковВлад КоноплёвМаксим КостромыкинДанила КрасновАлексей МизгиревАртём МихалковАнна НевскаяАлександра РевенкоКсения СурковаСтася ТолстаяДарья УрсулякДаниил ФомичёвВлад ФурманЮлия ХлынинаЕкатерина Чаннова
фильмы
Привычка нюхать пальцы

фотографии >>
«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова фотографии
«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова фотографии
«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова фотографии
«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Константин Шелестун
4 июня ушёл из жизни актёр Константин Шелестун.
Валерий Панов
4 июня ушёл из жизни артист балета Валерий Панов.
Евгений Дога
3 июня ушел из жизни композитор Евгений Дога.

День рождения >>

Александр Арбат
Елена Аржаник
Татьяна Пельтцер
Юлия Полынская
Владимир Седов
Владимир Стержаков
Александр Стриженов
Владимир Сычёв
Лилия Толмачёва
Джейсон Айзекс
Сандра Бернхард
Роман Вильхельми
Гэри Грэм
Пол Джаматти
Роберт Инглунд
Элли Кендрик
все родившиеся 6 июня >>

Афиша кино >>

Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
Самозванцы
детектив, драма, триллер
Россия, 2024
Гадкая сестра
комедия, фильм ужасов
Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция, 2025
Джамбо и маленькое привидение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Индонезия, 2025
Жизнь Чака
драма, научная фантастика, фэнтези, экранизация
США, 2024
Заклятие. Демон внутри
фильм ужасов
Мексика, 2024
Копы в законе
драма, криминальный фильм
Индия, США, 2025
Моя мама - волшебница
биография, драма
Франция, Канада, 2025
Сны о ней
драма, мелодрама, научная фантастика
Бельгия, Испания, США, Финляндия, Франция, 2024
Балерина
боевик, триллер
США, 2025
Поле чудес
детский фильм, комедия, семейное кино
Россия, 2025
Сорвать банк 2: Высокие ставки
боевик
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен