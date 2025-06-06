«Новое движение»: Дарья Урсуляк, Александра Ревенко и Сабина Ахмедова

2 июня в Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского прошла торжественная церемония закрытия Второго фестиваля молодого кино «Новое движение». Главный приз фестиваля получил фильм «Привычка нюхать пальцы»
режиссёра Вячеслава Иванова
. По красной дорожке в этот вечер прошли Дарья Урсуляк
, Александра Ревенко
, Юлия Хлынина
, Анна Невская
, Сабина Ахмедова
, Ксения Суркова
, Стася Толстая
и многие другие.
фото: Дарья Урсуляк
фото: Даниил Воробьёв и Александра Ревенко
фото: Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким
фото: Сабина Ахмедова
фото: Ксения Суркова
фото: Юлия Хлынина и Сергей Волков
фото: Стася Толстая
фото: Влад Коноплёв
фото: Артём Михалков с супругой Дарьей Михалковой 1
фото: Максим Королев с супругой Надеждой Королевой
фото: Дарья Михалкова
фото: Екатерина Чаннова
фото: Максим Костромыкин фото: Миша Гурай
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