Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз

Церемония "обновления свадебных клятв" — прекрасный повод закатить ещё одно роскошное свадебное торжество без предварительного расставания и просто красивый способ отметить годовщину свадьбы. Причём, явление это не такое уж и редкое среди попугаев-неразлучников тех, кому удаётся продержаться в браке больше года. Ирина Гринёва и её супруг Максим Шабалин вообще каждый год справляют свадьбу — с соответствующим антуражем, обменом клятвами и гостями, которые с нетерпением ждут этого события.
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