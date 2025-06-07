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Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз

7 июня
2025 год

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7 июня 2025
Церемония "обновления свадебных клятв" — прекрасный повод закатить ещё одно роскошное свадебное торжество без предварительного расставания и просто красивый способ отметить годовщину свадьбы. Причём, явление это не такое уж и редкое среди попугаев-неразлучников тех, кому удаётся продержаться в браке больше года. Ирина Гринёва и её супруг Максим Шабалин вообще каждый год справляют свадьбу — с соответствующим антуражем, обменом клятвами и гостями, которые с нетерпением ждут этого события.

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Счастливые молодожёны

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Счастливые молодожёны с детьми

Вот и 43-летняя Наталья Подольская с 57-летним Владимиром Пресняковым решили отметить 15-летнюю годовщину свадьбы, повторно обменявшись клятвами в кругу близких и друзей. Было всё: свадебное платье с вуалью, арка из цветов, дресс-код "белый", танец молодожёнов, Дима Маликов за роялем и песни от Ларисы Долины с Григорием Лепсом.

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Счастливые молодожёны

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Дима Маликов и счастливые молодожёны

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Танец молодожёнов

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Лариса Долина и Григорий Лепс

Среди гостей были также беременная третьим ребёнком Регина Тодоренко, Полина Гагарина, певица Пелагея, Леонид Агутин, Анджелика Варум, Татьяна Навка, Игорь Николаев, Юлианна Караулова и Елена Север.

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Регина Тодоренко и Полина Гагарина

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Владимир с родителями

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Леонид Агутин и Анджелика Варум

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Карина Нугаева, Александр Маршал и счастливые молодожёны

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Александр Ревва с женой и Наталья Подольская

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Анна Плетнёва и Наталья Подольская

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Полина Гагарина и Пелагея

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Наталья Подольская, Юлия Проскурякова, Григорий Лепс, Игорь Николаев, Игорь Крутой и Леонид Агутин

Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз
фото: Юлианна Караулова
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фотографии >>
Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз фотографии
Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз фотографии
Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз фотографии
Хрустальная свадьба: Наталья Подольская и Владимир Пресняков поженились во второй раз фотографии
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