Елена Летучая
вернулась на телеканал «Пятница!» с шоу «Новый «Ревизорро»
— перезапуском хита, который сделал её когда-то популярной на всю страну. Но на это раз Елена возвращается не только как телеведущая, а как генеральный продюсер отдела журналистских расследований. Да и формат шоу претерпел изменения. О которых телеведущая рассказала в интервью изданию «Hello!»
«Формат довольно сложный: теперь мы проводим расследования в сфере мошенничества. Отелями и ресторанами больше заниматься не будем, потому что, мне кажется, в этой сфере мы уже давно всех всему научили. Мы занимаемся расследованиями в абсолютно разных, порой очень неожиданных сферах. Я продолжаю стоять на страже порядка и быть официальным представителем зрителя. Мы уделяем много внимания «серым зонам», которыми, к сожалению, мало кто занимается из надзорных органов.
Программа непростая: чтобы снять доказательную базу того, что человек или группа лиц действительно занимается мошенничеством, требуются серьезные журналистские внедрения и проработки. Поэтому формат будет немного отличаться от того «Ревизорро», которое мы все помним. Но мы оставили любимую часть, когда Лена Летучая сталкивается лицом к лицу с мошенником. Каждая тема разная, и нам приходится подключать большое количество экспертов, которые объясняют телезрителям, как должно быть по закону и чего следует опасаться. Я надеюсь, что люди примут этот формат»
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Летучая покинула канал в 2017 году после серии прецедентов, когда Елене и её съёмочной группе угрожала серьёзная опасность. Последней каплей стал инцидент
в Салехарде, когда сотрудники кафе «Виктория», в которое наведалась инспекция во главе с Еленой, начали избивать оператора и угрожать самой Летучей. Елена сделала выбор в пользу жизни и здоровья, но оправившись, почувствовала недостаток адреналина в жизни.
«Салехард стал точкой невозврата, когда пришлось выбирать: здоровье и дальнейшая жизнь или программа. Угрожали моей жизни. Вернувшись домой, я два дня лежала без сил, думая, что больше не смогу этим заниматься. Но расследовательская журналистика подразумевает риск — и для меня, и для команды. Моих операторов били неоднократно. Я часто спрашивала себя, почему именно этот вид журналистики так увлекает? Видимо, такая у меня натура — нужен адреналин. Кажется, я могла бы работать даже в горячих точках»
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Съёмки шоу начались в августе прошлого года и да, адреналин вернулся в жизнь Елены в полной мере: «И кидаться на нас пытались, и деньги выхватывали. За полгода меня прокляли, наверное, не меньше сотни раз. Как генеральный продюсер говорю: сезон получился горячим. Надеюсь, зрителям понравится».
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