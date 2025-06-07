«У меня лучший мужчина в мире»: Елена Летучая о секрете крепкого брака

В следующем году Елена Летучая
и её муж, предприниматель и юрист Юрий Анашенков
отметят 10-летнюю годовщину свадьбы. По словам Елены, Юрий во всём её поддерживает и не ограничивает свободу выбора. Когда она решила вернуться
на телеканал «Пятница!» в шоу «Новый Ревизорро», Юрий, понимая уровень рисков, сразу предложил заняться организацией её охраны и решением юридических вопросов.
«Смело скажу: у меня лучший мужчина в мире. Мало кто знает, что видел Юра, когда я работала в «Ревизорро». Я постоянно падала в обморок и расшибала лицо о кафель; он молча возил меня в больницу, где мне зашивали подбородок. Потом я снова говорила: «Надо снимать новый сезон». Многие мужчины стукнули бы кулаком по столу: «Хватит!», но не Юра. Ещё до свадьбы он сказал: «Я никогда не буду тебя ограничивать: хочешь работать — работай. Даже если мне придется возить тебя в кресле-каталке по посёлку». Его мудрость бесценна. Я — река, а он — моя плотина»
, — рассказала Елена в интервью изданию «Hello!»
.
Залогом крепости брака Елена считает искренность. «В наших отношениях полная информированность: если что-то не нравится, мы сразу говорим. Часто именно обиды и недоговоренности ведут к расколу. У каждого из нас уже был опыт, благодаря которому мы ещё больше ценим друг друга. При этом мы даём свободу: Юра любит серфинг и может на месяц уехать с друзьями на Мальдивы, я недавно вернулась из Африки — он не смог поехать из-за работы. Мы не «отпрашиваемся», а обсуждаем, насколько уместно ехать. Эта бережливость по отношению к чувствам друг друга и есть основа наших отношений»
.
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