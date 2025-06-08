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«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства»

8 июня
2025 год

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8 июня 2025
Недавно телеведущая Елена Летучая заявила в соцсетях, что почти достигла состояния «идеальной Лены». В интервью изданию «Hello!» Летучая объяснила, что имеет в виду под «собственным совершенством».

«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства»

«Я реалист и знаю: идеальных людей не бывает. Главное — гармония с самим собой. Когда ты точно знаешь, кто ты, чем занимаешься, чего хочешь, признаёшь свои сильные и слабые стороны и умеешь объяснить себе свои поступки. Тогда ты приближаешься к собственному совершенству. Меня невозможно обидеть: я знаю, кто я, сколько мне лет, как выгляжу, знаю свои успехи и промахи. Поэтому, сталкиваясь с хейтом, я мысленно посылаю людям лучики добра. Раньше я считала, что сказать правду в глаза важно; сейчас понимаю: в этом нет смысла, потому что не все так гармоничны с собой, как я».

«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства»

Гармония и дзен пришли к Елене не так давно — до 30 лет в голове у неё, по её же собственному признанию, царил сумбур и не было осознанности. «Сейчас мне 46, но порой кажется, будто я в старшей группе детсада. У меня нет возрастной грузности: я обожаю путешествовать, легко срываюсь на концерт в другую страну и танцую до утра. В профессиональном плане выросла. Когда вела «Ревизорро», коллеги говорили: «Ты поймала золотую рыбку, можешь всю жизнь вести эту программу». Но это не мой сценарий: мне нравится экспериментировать, идти на риск — авантюрный характер от папы. Я философски отношусь к жизни. Жизнь интересна и непредсказуема. Я никогда не хотела бы узнать будущее, гораздо увлекательнее жить, замечая детали. И каждый раз удивляться сюрпризам, которые преподносит жизнь».
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№ 3
nord   9.06.2025 - 10:59
Врёт. Обидеть можно любого. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   8.06.2025 - 17:37
Я могу точно сказать "не верю" я такому совершенству Летучей. Быть такой "идеальной" и отгороженной от всего мира - это как быть одним человеком на планете. читать далее>>
№ 1
Наталья Курилова   8.06.2025 - 12:31
Сказать, посылаю лучики добра, это не о чём. Просто фигура речи. Если человек нормальный, то он испытывает нормальные человеческие чувства: и обиду, и горечь, и понимание собственного бессилия в той или... читать далее>>
Всего сообщений: 3
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«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства» фотографии
«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства» фотографии
«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства» фотографии
«Меня невозможно обидеть»: Елена Летучая о состоянии «собственного совершенства» фотографии
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