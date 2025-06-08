Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс

Казалось, что все главные кинонаграды уже розданы, фанфары отгремели, шампанское выдохлось, цветы завяли и наступила ночь. Но 3 июня у фаворитов сезона появился повод ещё разок собраться вместе на дижестив — отпраздновать мимолётную, как аромат весенних цветов, мирскую славу на церемонии вручения телевизионногй премии 2025 Gotham Awards. Триумфатором премии стал британский мини-сериал «Переходный возраст», получивший награды в трёх номинациях (Лучший мини-сериал, Лучшая роль в мини-сериале и Лучшая роль второго плана в мини-сериале). А лучшим комедийным сериалом была признана «Киностудия»Сэта Рогена.
обсуждение >>