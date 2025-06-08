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Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс

8 июня
2025 год

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8 июня 2025
Казалось, что все главные кинонаграды уже розданы, фанфары отгремели, шампанское выдохлось, цветы завяли и наступила ночь. Но 3 июня у фаворитов сезона появился повод ещё разок собраться вместе на дижестив — отпраздновать мимолётную, как аромат весенних цветов, мирскую славу на церемонии вручения телевизионногй премии 2025 Gotham Awards. Триумфатором премии стал британский мини-сериал «Переходный возраст», получивший награды в трёх номинациях (Лучший мини-сериал, Лучшая роль в мини-сериале и Лучшая роль второго плана в мини-сериале). А лучшим комедийным сериалом была признана «Киностудия» Сэта Рогена.

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Стивен Грэм

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Рене Зеллвегер

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Анна-София Робб

Среди гостей премии — уже примелькавшиеся Рене Зеллвегер, Паркер Поузи, Кэрри Кун, Алек Болдуин, Элизабет Мосс, Кристин Милиоти, Люк Кирби, Рэйчел Броснахэн и другие.

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Паркер Поузи

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Хилария и Алек Болдуины

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Кэрри Кун

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Рэйчел Броснахэн

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Лесли Бибб

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Элизабет Мосс

Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс
фото: Оливия Уильямс
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обсуждение >>
№ 3
ДаринаКароль   9.06.2025 - 16:57
Зеллвегер удивляет меня всё больше и больше - смотрится круто, несмотря на свой возраст и колебания туда-сюда в весе. читать далее>>
№ 2
TanaS   8.06.2025 - 22:37
У Уильямс вид не здоровый, гемоглобин низкий скорее всего. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 17:26
Киностудию по заслугам отметили. Бомбезный сериал, чем ближе к финалу, тем интересней. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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КиностудияПереходный возраст

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Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс фотографии
Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс фотографии
Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс фотографии
Дижестив: Рене Зеллвегер, Алек Болдуин и Элизабет Мосс фотографии
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