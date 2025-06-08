Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

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«Подумал, заказал и отпустил вожжи»: Максим Матвеев о работе «механизма мечты»

«Бери да помни»: Игра в кости

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков

В ночь с 10 на 11 июня, 02:00, Дом Кино

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Не только Гарри Поттер: что еще посмотреть поклонникам магии

Пять фильмов о том, как непросто быть волшебником