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Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

8 июня
2025 год

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8 июня 2025
44-летний Том Хиддлстон и его 40-летняя невеста Зави Эштон всё никак не решатся на то, чтобы связать себя узами законного брака. Зато им хватает смелости рожать детей. Актёры начали встречаться в 2019 году, а в марте 2022 появились слухи об их помолвке. Как это часто бывает, через полгода после появления подобных слухов, в октябре 2022 у пары родился первенец.

Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

Вчера стало известно, что Зави снова беременна. Пара появилась на премьере фильма «Жизнь Чака», которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Лондоне. Зави позировала фотографам в безразмерном небесно-голубом платье, маскирующем живот. Но в разговоре с журналистом издания Vogue актриса призналась, что ждёт второго ребёнка. Кстати, пол и имя своего первенца актёрам удаётся держать в тайне до сих пор.

Том Хиддлстон станет отцом во второй раз
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№ 5
Дмитрий А. Мишин   10.06.2025 - 18:28
Мои поздравления! читать далее>>
№ 4
Angelika77   10.06.2025 - 17:17
Чтобы меньше было проблем при "возможном" расставании - это я к тому, почему до сих пор парочка не связала себя брачными узами. читать далее>>
№ 3
TanaS   8.06.2025 - 22:32
... Наверное, ждут, когда ребенок сам решит, какого он пола читать далее>>
№ 2
Мария_2191   8.06.2025 - 17:33
ОГо, прям мастера конспирации - скрывать пол и имя ребёнка 3 года. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   8.06.2025 - 17:21
А зачем эти официальные бумаги, чтобы что. Пример, когда люди любят друг друга по-настоящему. читать далее>>
Всего сообщений: 5
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