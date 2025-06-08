Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

44-летний Том Хиддлстон
и его 40-летняя невеста Зави Эштон
всё никак не решатся на то, чтобы связать себя узами законного брака. Зато им хватает смелости рожать детей. Актёры начали встречаться в 2019 году, а в марте 2022 появились слухи об их помолвке. Как это часто бывает, через полгода после появления подобных слухов, в октябре 2022 у пары родился первенец
.
Вчера стало известно, что Зави снова беременна. Пара появилась на премьере фильма «Жизнь Чака»
, которая прошла в рамках фестиваля SXSW в Лондоне. Зави позировала фотографам в безразмерном небесно-голубом платье, маскирующем живот. Но в разговоре с журналистом издания Vogue
актриса призналась, что ждёт второго ребёнка. Кстати, пол и имя своего первенца актёрам удаётся держать в тайне до сих пор.
обсуждение >>