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9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

8 июня
2025 год

Лайфстайл >>
8 июня 2025
Вот уж казалось бы, святее Джареда Лето только Папа Римский. В том смысле, что о личной жизни 53-летнего актёра известно не больше, чем о личной жизни понтифика (веган, трезвенник, музыкант, скалолаз, предположительно заключивший сделку с дьяволом в обмен на вечную молодость). И пока энтузиасты нового порядка проводили ревизию извращенцев и абьюзеров, с разбега расстёгивая ширинки и задирая юбки на старожилах Голливуда, Лето умудрялся оставаться в стороне от всей этой культурной революции и был избавлен от необходимости оправдываться за неподобающее поведение или порочащие знакомства. Но приручив и перебив всех хищников шоу-бизнеса, разгневанные женщины вышли на охоту за нашим нестареющим веганом.

9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

7 июня издание "Air Mail" опубликовало сенсационное расследование, в котором 9 женщин обвиняют Джареда в неподобающем поведении и домогательствах к несовершеннолетним. Среди историй, рассказанных пострадавшими, есть следующие эпизоды: актёр задаёт вопросы сексуального характера 16-летней девочке; появляется полностью голым перед 17-летней девочкой (охотно верим, глядя на фотографии Джареда с вечно голым торсом); занимается мастурбацией в присутствии 18-летней девушки.

9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

Некоторые спикеры пожелали остаться анонимными, но есть и те, кто не стал скрывать свою личность. Например, модель Лора Ля Ру, которой было 16, когда она познакомилась с Лето на ассамблее, посвящённой защите прав животных. Обменявшись имейлами, актёр и модель поддерживали связь по электронной почте, а через год она навестила его в его студии, где он имел наглость флиртовать с ней.

Представитель актёра дополнил эту историю красочным штрихом: чуть позже Ля Ру подала заявку на должность личного ассистента Джареда, что якобы свидетельствует об отсутствии в их отношениях чего бы то ни было неподобающего. Однако Ля Ру утверждает, что никакой заявки не подавала, зато припомнила, что Лето-таки разгуливал перед ней голышом, когда ей было 17 лет.

9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

Другая жертва утверждает, что ей было 16 лет, когда Лето подошёл к ней в одном из кафе Лос-Анджелеса и попросил номерок телефона. Несколько дней спустя актёр позвонил ей посреди ночи и начал говорить с ней "страннейшим и мерзейшим голосом". Когда она отклонила его приглашение на вечеринку, актёр на протяжении трёх недель продолжал названивать ей по утрам. И задавал неприличные вопросы вроде: "У тебя когда-нибудь был парень? Ты когда-нибудь [занималась оральным сексом?]. При этом менялись голос актёра и его манера говорить, что ужасно пугало девушку.

Ещё одна анонимная жертва тоже начала знакомство с тёмной стороной актёра в нежном возрасте 18 лет. Они переписывались, а потом, во время одного из визитов девушки в дом актёра он начал задавать ей неудобные вопросы. Ну а после вытащил детородный орган и... Дальше идёт порнографический рассказ, смысл которого сводится к попытке склонить девушку к нестандартным действиям сексуального характера. Чем увенчались эти попытки, не уточняется.

9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним


Другая свидетельница преступлений Лето утверждает, что он вообще всегда интересовался очень молоденькими девчонками и на вечеринках в его доме в далёких 2000-х можно было встретить девчонок моложе 18 лет. Которых актёр уговаривал купаться в бассейне голышом. Представитель актёра заявил в комментарии изданию, что ничего подобного никогда не случалось. Организатор вечеринок в доме актёра тоже никаких купаний голых подростков не припомнит. Сам актёр пока никак не прокомментировал публикацию.
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№ 1
Вячеслав Щербин   8.06.2025 - 20:16
Его веганство это уже не признак адекватности. Хотя, конечно, до Хоакинчика Феникса ему по части мракобесия очень далеко. читать далее>>
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9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним фотографии
9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним фотографии
9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним фотографии
9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним фотографии
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