Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков

Вместе со стабильным потеплением в столице наблюдается стихийное открытие летних веранд. На последнем вздохе мая произошло сразу несколько событий. Открытие веранды ресторана BURO. TSUM, на котором побывали
Юлия Барановская
и
Павел Табаков
.
фото: Павел Табаков и Ксения Ермоленко
фото: Юлия Барановская
Презентация первой коллекции обуви дизайнера
Анастасии Задориной
, поздравить которую пришли
Юлия Снигирь
,
Паулина Андреева
,
Алсу
,
Ксения Собчак
и
Елизавета Базыкина
.
фото: Паулина Андреева
фото: Елизавета Базыкина
фото: Юлия Снигирь
И московский концерт LAB с
Антоном Беляевым
, на котором побывали
Сергей Бурунов
,
Кристина Асмус
,
Лолита
и
Леонид Агутин
.
фото: Антон Беляев и Сергей Бурунов
фото: Леонид Агутин
фото: Лолита
фото: Кристина Асмус
2 июня на праздничном ужине "В саду", устроенным "Яндекс Афишей", побывали
Николай Басков
,
Ксения Собчак
,
Агата Муцениеце
с
Петром Дрангой
,
Андрей Малахов
и
Саша Бортич
.
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце
фото: Саша Бортич
фото: Андрей Малахов, Яна Рудковская и Николай Басков
фото: Ксения Собчак
3 июня на запуске санатория "Кристалл" побывали
Юлия Пересильд
,
Катя Кабак
,
Янина Студилина
и
Юлия Бордовских
.
фото: Юлия Пересильд
фото: Юлия Бордовских
фото: Катя Кабак
фото: Янина Студилина
За болезненной полнотой отечественной светской хроники почти не видно аналогичных событий за океаном. А они есть! 31 мая, например, Netflix представил трейлеры продолжений своих главных проектов: сериалов
«Уэнсдэй»
и
«Очень странные дела»
, а также новых фильмов
«Франкенштейн»
и
«Достать ножи: Проснись, мертвец»
. На презентации побывали
Мила Кунис
,
Дженна Ортега
,
Бен Аффлек
,
Мэтт Дэймон
,
Миа Гот
и
Джереми Реннер
.
фото: Дженна Ортега
фото: Мила Кунис
фото: Миа Гот
фото: Джереми Реннер
фото: Дэниел Крэйг фото: Тейана Тейлор, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
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