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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков

9 июня
2025 год

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9 июня 2025
Вместе со стабильным потеплением в столице наблюдается стихийное открытие летних веранд. На последнем вздохе мая произошло сразу несколько событий. Открытие веранды ресторана BURO. TSUM, на котором побывали Юлия Барановская и Павел Табаков.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Павел Табаков и Ксения Ермоленко

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Юлия Барановская

Презентация первой коллекции обуви дизайнера Анастасии Задориной, поздравить которую пришли Юлия Снигирь, Паулина Андреева, Алсу, Ксения Собчак и Елизавета Базыкина.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Паулина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Елизавета Базыкина

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Юлия Снигирь

И московский концерт LAB с Антоном Беляевым, на котором побывали Сергей Бурунов, Кристина Асмус, Лолита и Леонид Агутин.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Антон Беляев и Сергей Бурунов

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Леонид Агутин

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Лолита

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Кристина Асмус

2 июня на праздничном ужине "В саду", устроенным "Яндекс Афишей", побывали Николай Басков, Ксения Собчак, Агата Муцениеце с Петром Дрангой, Андрей Малахов и Саша Бортич.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Пётр Дранга и Агата Муцениеце

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Саша Бортич

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Андрей Малахов, Яна Рудковская и Николай Басков

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Ксения Собчак

3 июня на запуске санатория "Кристалл" побывали Юлия Пересильд, Катя Кабак, Янина Студилина и Юлия Бордовских.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Юлия Бордовских

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Катя Кабак

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Янина Студилина

За болезненной полнотой отечественной светской хроники почти не видно аналогичных событий за океаном. А они есть! 31 мая, например, Netflix представил трейлеры продолжений своих главных проектов: сериалов «Уэнсдэй» и «Очень странные дела», а также новых фильмов «Франкенштейн» и «Достать ножи: Проснись, мертвец». На презентации побывали Мила Кунис, Дженна Ортега, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Миа Гот и Джереми Реннер.

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Дженна Ортега

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Мила Кунис

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Миа Гот

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Джереми Реннер

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Дэниел Крэйг

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков
фото: Тейана Тейлор, Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
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Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков фотографии
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