«Подумал, заказал и отпустил вожжи»: Максим Матвеев о работе «механизма мечты»

В интервью для издания «Hello!» Максим Матвеев
рассказал о своей работе в сериале «Чужие деньги»
, в котором он исполнил сразу две роли
, пообещал в скором времени вернуться к работе в театре, а также признался, что практикует активное мечтание, «заказывая» себе желаемые события в жизни.
«Это вполне обиходная вещь для меня: подумал, заказал и отпустил вожжи. Дальше смотришь, что прилетит. Главное в этом деле — не терять фокус и внимательно относиться ко всем входящим возможностям. Иногда спустя какое-то время возникает накопление смыслов — и вот уже формируется идея, которую хочется реализовать. Вот тогда я запускаю намерение — хочу про это. И оно срабатывает, потому что мы живём в контексте идей и энергий, которые помогают нам двигаться. Как бы странно это ни звучало, но это механизм мечты»
.
На вопрос о желании переквалифицироваться в режиссёра или педагога актёр ответил, что подобные мысли были ему навязаны извне. «Я долго размышлял об этом и понял, что расширение сфер деятельности больше навязанное, нежели моё собственное, желание. В мою жизнь стали приходить люди, которым я доверяю, с сообщением, что мне нужно снимать… Если у меня рождаются какие-то сценарные идеи, я их записываю, но сесть за плейбэк и говорить «Камера, мотор!» — нет»
.
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