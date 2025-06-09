«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций

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«Подумал, заказал и отпустил вожжи»: Максим Матвеев о работе «механизма мечты»

Блеск и нищета красных дорожек: Паулина Андреева, Мила Кунис и Николай Басков

Как на наших глазах обесценивается понятие "насилие"

9 женщин обвинили Джареда Лето в домогательствах к несовершеннолетним

8 июня

Том Хиддлстон станет отцом во второй раз

Но вот жениться не спешит