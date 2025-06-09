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«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций

9 июня
2025 год

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9 июня 2025
Сарик Андреасян два десятилетия снимает кино в промышленных масштабах и привык к снисходительному и даже насмешливому отношению со стороны некоторых коллег, критиков и зрителей. Сам режиссёр вырос на отборнейших образчиках кино, его юность пришлась на 90-е — время больших хитов международного проката, сформировавших вкусы нескольких поколений современных кинематографистов. Время, когда авторское кино было во многом неотделимо от зрительского, и большие художники собирали кассу, делая по-настоящему массовое кино. И именно в этом направлении и пытается работать Андреасян, искренне не понимая феномен Тарковского. В интервью для подкаста Dreamcast режиссёр объяснил, что у него никогда не было намерения поделиться со зрителями какой-то идеей и высказыванием (ну, мы в целом, подозревали) и что его волнует только зрительский и кассовый успех.

«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций

«Я не теряю сознание от самого себя. Я не скрываю, что для меня это работа. У меня нет задачи быть над зрителем и сделать что-то такое, чтобы зритель меня не понял и пытался разгадать мою сущность. Я вырос на абсолютно понятных фильмах. Я никогда не любил артхаус и не смотрел фестивальное кино. Финчер, Бойл, Земекис — это зрительское кино. Я к этому стремлюсь. Я считаю, что зритель выше меня».

«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций

Популярная идея жрецов искусства, согласно которой художественное высказывание должно быть выстраданным и лично прожитым артистом, Сарику не понятна вообще. «Когда я учился в киношколе, у нас было такое задание: снять фотофильм. Ну грубо говоря, это была раскадровка, снятая на фотоплёнку. И один парень снял фотофильм про то, как взрывается машина. И препод посмотрел и спрашивает: «Ты машины когда-нибудь взрывал?» Он говорит: «Нет». «А что тогда снимаешь?» И мы потом смеялись: представляешь, к Питеру Джексону подходят и говорят: «Ты хоббитом был? А что тогда снимаешь?» История о том, что ты должен быть немытым выстраданным художником — выдуманная. Я не думаю, что Майкл Бэй или Гор Вербински или Финчер что-то там выстрадали».
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«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций фотографии
«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций фотографии
«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций фотографии
«Я не теряю сознание от самого себя»: Сарик Андреасян об отсутствии авторских амбиций фотографии
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