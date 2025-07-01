Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали

66-летнюю актрису и телеведущую Ларису Гузееву обвиняют в мошенничестве. Как сообщает телеграм-канал Mash, одна из пострадавших указала в заявлении, что в 2022 году она впечатлилась рекламой, в которой Гузеева советовала воспользоваться услугами застройщика Сергея Домогацкого, и купила один из его объектов. Девушка вложила в строительство виллы на Бали 200 тысяч долларов, однако застройщик, как утверждает пострадавшая, свои обязательства не выполнил и пропал с деньгами.
фото: Лариса Гузеева и Сергей Домогацкий
По информации SHOT, есть как минимум 26 человек, которые также передали Домогацкому деньги на строительство недвижимости. Один из них заявил, что на строительство 68-метровой виллы отдал около 11 млн рублей криптовалюты и наличных, а позже стройку также заморозили. Общая сумма платежей всех пострадавших составляет около 8 млрд рублей.
фото: Лариса Гузеева и Сергей Домогацкий
Домогацкий в соцсетях называет себя основателем международной строительной компании и миллиардером, у него масса объявлений с рекламой тех самых балийских вилл в разной ценовой категории. Так же в его соцсетях опубликовано интервью с Ларисой Гузеевой. Актриса, по словам адвоката потерпевших, косвенно причастна к мошенничеству: «Люди верили её авторитетному мнению как человека, который не может обмануть, решает судьбы, сводит одиноких. Призываем Ларису Андреевну объясниться перед людьми. Пусть она расскажет, какое отношение имеет к этим виллам».
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