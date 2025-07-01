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Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали

1 июля
2025 год

Лайфстайл >>
1 июля 2025
66-летнюю актрису и телеведущую Ларису Гузееву обвиняют в мошенничестве. Как сообщает телеграм-канал Mash, одна из пострадавших указала в заявлении, что в 2022 году она впечатлилась рекламой, в которой Гузеева советовала воспользоваться услугами застройщика Сергея Домогацкого, и купила один из его объектов. Девушка вложила в строительство виллы на Бали 200 тысяч долларов, однако застройщик, как утверждает пострадавшая, свои обязательства не выполнил и пропал с деньгами.

Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали
фото: Лариса Гузеева и Сергей Домогацкий

По информации SHOT, есть как минимум 26 человек, которые также передали Домогацкому деньги на строительство недвижимости. Один из них заявил, что на строительство 68-метровой виллы отдал около 11 млн рублей криптовалюты и наличных, а позже стройку также заморозили. Общая сумма платежей всех пострадавших составляет около 8 млрд рублей.

Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали
фото: Лариса Гузеева и Сергей Домогацкий

Домогацкий в соцсетях называет себя основателем международной строительной компании и миллиардером, у него масса объявлений с рекламой тех самых балийских вилл в разной ценовой категории. Так же в его соцсетях опубликовано интервью с Ларисой Гузеевой. Актриса, по словам адвоката потерпевших, косвенно причастна к мошенничеству: «Люди верили её авторитетному мнению как человека, который не может обмануть, решает судьбы, сводит одиноких. Призываем Ларису Андреевну объясниться перед людьми. Пусть она расскажет, какое отношение имеет к этим виллам».

Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали
фото: Лариса Гузеева и Сергей Домогацкий
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обсуждение >>
№ 18
Мария Гладилова (Москва)   4.07.2025 - 22:08
Несколько лет тому назад в подобную историю попал шансонье Александр Новиков. Рекламировал строящийся под Екатеринбургом коттеджный поселок. А дальше - все как всегда, дома не построили, деньги не вернули,... читать далее>>
№ 17
Светлана Апшева (Нальчик)   4.07.2025 - 00:50
Люди совсем совесть потеряли. Народ, вы реально считаете, что Гузеева была в курсе?! Кто из амбассадоров знает рекламируемый продукт во всех нюансах?! У них инфа только та, что выдает рекламодатель,... читать далее>>
№ 16
Мария_2191   3.07.2025 - 20:45
Гузеева сейчас прикинется белой овечкой и дела с концами, тем более с юридической точки вины на неё нет. читать далее>>
№ 15
пума (владикавказ)   3.07.2025 - 19:14
А что, актеры должны отвечать за качество зубной пасты или шоколадки, которую они рекламируют? Чепуха какая-то.... Каждый сам решает - вестись на рекламные посулы или нет. Ничего, кто на 68-метровую... читать далее>>
№ 14
nord   3.07.2025 - 19:02
Вину Гузеевой доказать трудно. Но с передачи выгнать. читать далее>>
Всего сообщений: 18
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фотографии >>
Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали фотографии
Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали фотографии
Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали фотографии
Ларису Гузееву обвинили в мошенничестве из-за рекламы вилл на Бали фотографии
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