Сэм Рокуэлл до сих пор получает деньги за съемки в фильме, в котором он так и не сыграл

1 июля
2025 год

Лайфстайл >>
1 июля 2025
Сэм Рокуэлл рассказал, что все еще получает отчисления за фильм «Держись за меня», несмотря на то что так в нем и не появился. Об этом сообщает Deadline.

Сэм Рокуэлл до сих пор получает деньги за съемки в фильме, в котором он так и не сыграл

В начале карьеры Рокуэлл вместе с Майклом Империоли и Кевином Корриганом отправился в Нью-Джерси, чтобы пройти пробы на эпизодическую роль в драме «Держись за меня». Он должен был проработать на съемочной площадке день и произнести всего лишь одну реплику.

«Я получил эту роль, но до моей сцены так и не дошли, и меня отпустили, чтобы не платить за всю неделю. По правилам нужно было заплатить либо за день, либо за неделю. Им показалось, что платить неделю за одну реплику невыгодно, поэтому просто отпустили. Роль в итоге сыграл Майкл, а я до сих пор получаю чеки, хотя и не участвовал в этом», — рассказал Сэм. При этом Рокуэлла не уволили со съемочной площадки, поэтому он получает отчисления, как и все остальные актеры фильма.
№ 9
Angelika77   5.07.2025 - 19:16
Я представляю, сколько бы ему капало, если роль была поважней. к примеру, не только 1 эпизод с одной репликой, а более-менее второстепенная роль. Хотя в таком случае возможно и не ошиблись бы так с гонорарами. читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   5.07.2025 - 15:44
Любой дурак захочет пассивный доход, пусть и крошечный. Лишними деньги не бывают. читать далее>>
№ 7
ДаринаКароль   4.07.2025 - 18:36
... да не обеднеет, отдаст, уж поверьте. а может прокатит, что и отдавать не придётся. читать далее>>
№ 6
Марина Солнечная   4.07.2025 - 15:46
Вот вам и пример. Кто-то пашет, не покладая рук, а кому-то достаётся всё, не прилагая усилий. читать далее>>
№ 5
Мария_2191   3.07.2025 - 20:48
Кто-то получает деньги даже за то, чего не делал. А кому-то надо отпахать полмесяца а то и больше (не знаю о какой сумме идёт речь), чтобы заработать эти "отчисления". читать далее>>
персоны
Майкл ИмпериолиКевин КорригэнСэм Рокуэлл
фильмы
Держись за меня

