Сэм Рокуэлл до сих пор получает деньги за съемки в фильме, в котором он так и не сыграл

Сэм Рокуэлл
рассказал, что все еще получает отчисления за фильм «Держись за меня»
, несмотря на то что так в нем и не появился. Об этом сообщает
Deadline.
В начале карьеры Рокуэлл вместе с Майклом Империоли
и Кевином Корриганом
отправился в Нью-Джерси, чтобы пройти пробы на эпизодическую роль в драме «Держись за меня». Он должен был проработать на съемочной площадке день и произнести всего лишь одну реплику.
«Я получил эту роль, но до моей сцены так и не дошли, и меня отпустили, чтобы не платить за всю неделю. По правилам нужно было заплатить либо за день, либо за неделю. Им показалось, что платить неделю за одну реплику невыгодно, поэтому просто отпустили. Роль в итоге сыграл Майкл, а я до сих пор получаю чеки, хотя и не участвовал в этом»
, — рассказал Сэм. При этом Рокуэлла не уволили со съемочной площадки, поэтому он получает отчисления, как и все остальные актеры фильма.
