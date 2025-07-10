Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом

8 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера приключенческой комедии с саморазоблачающим названием «Плагиатор», в которой Роман Евдокимов играет лабуха-попаданца, угодившего в прошлое с багажом выученных наизусть популярных хитов 90-х. И предсказуемо начинает выдавать шлягеры Агутина и Преснякова за свои, приобретая популярность, деньги и внимание женщин. Где-то мы это уже видели, да? Где же мы это... Ах да, в британском фантастическом мюзикле Дэнни Бойла«Yesterday», герой которого просыпается однажды в мире, который полностью забыл про существование группы Beatles, и начинает строить карьеру на хитах любимой группы.
фото: Кадр из фильма "Плагиатор"
Герой Романа Евдокимова встречает в прошлом свою маму, а все его попытки как-то поправить своё собственное положение из прошлого заканчиваются не самым лучшим образом. И опять повеяло чем-то знакомым... А, ну точно же, был такой популярный фильм «Назад в будущее»!
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