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Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом

10 июля
2025 год

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10 июля 2025
8 июля в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера приключенческой комедии с саморазоблачающим названием «Плагиатор», в которой Роман Евдокимов играет лабуха-попаданца, угодившего в прошлое с багажом выученных наизусть популярных хитов 90-х. И предсказуемо начинает выдавать шлягеры Агутина и Преснякова за свои, приобретая популярность, деньги и внимание женщин. Где-то мы это уже видели, да? Где же мы это... Ах да, в британском фантастическом мюзикле Дэнни Бойла «Yesterday», герой которого просыпается однажды в мире, который полностью забыл про существование группы Beatles, и начинает строить карьеру на хитах любимой группы.

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Кадр из фильма "Плагиатор"

Герой Романа Евдокимова встречает в прошлом свою маму, а все его попытки как-то поправить своё собственное положение из прошлого заканчиваются не самым лучшим образом. И опять повеяло чем-то знакомым... А, ну точно же, был такой популярный фильм «Назад в будущее»!

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Кадр из фильма "Плагиатор"

Но не будем отвлекаться на ассоциации и вернёмся на красную дорожку, по которой в этот вечер прошли режиссёр фильма Антон Мегердичев и исполнители главных ролей Роман Евдокимов, Стася Милославская, Аглая Шиловская, Марат Башаров, Ирина Пегова и Елена Панова.

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Стася Милославская и Егор Ушаков

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Ася Борисова и Марат Башаров с дочерью

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Роман Евдокимов

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Елена Панова

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Ирина Пегова

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Аглая Шиловская

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Антон Мегердичев

А также гости премьеры: Юлия Снигирь, Тихон Жизневский, Дмитрий Чеботарёв, Полина Ауг, Ирина Безрукова, Лянка Грыу, Сабина Ахмедова, Никита Волков, Мария Андреева и другие.

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Юлия Снигирь

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Тихон Жизневский

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Дмитрий Чеботарёв

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Виктория Корлякова

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Вильма Кутавичюте

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Ирина Безрукова

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Лянка Грыу

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Наталья Земцова

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Никита Волков

Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом
фото: Полина Ауг

«Плагиатор» в прокате с 10 июля 2025 года.

«Плагиатор». Трейлер №2
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Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом фотографии
Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом фотографии
Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом фотографии
Чёрный пояс по У-Кра-Ду: Марат Башаров с дочерью, Стася Милославская с женихом и Роман Евдокимов с фотоаппаратом фотографии
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