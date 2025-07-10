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К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате

10 июля
2025 год

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10 июля 2025
Утром 9 июля в подмосковный дом гендиректора МХАТа им. Горького и худрука Михайловского театра Владимира Кехмана наведались с обыском сотрудники СКР и ФСБ, расследующие дело о растрате в особо крупных размерах. По данным издания "Фонтанка", обыск и допрос Кехмана могут быть связаны с реконструкцией старого здания МХАТа, который Кехман возглавил в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Заступив на должность, Кехман сразу же принялся за реорганизацию театра (включая сокращения кадров) и реконструкцию сцены. Ремонт здания вёлся несколько лет, а открытие сцены было запланировано на октябрь 2025 года. Источник издания "Известия" уточнил, что по делу проходят несколько лиц, а Кехмана пригласили в СК лишь в качестве свидетеля.

К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате

Согласно источникам "Фонтанки", интерес силовиков вызвали компании «РСК-Ренессанс» и ГК «Строй-Эксперт», связанные с именем предпринимателя Марата Каргинова. «РСК-Ренессанс» в 2023 году получила почти миллиардный контракт на текущий ремонт в здании МХАТа на Тверском бульваре. А ГК «Строй-Эксперт» много работала с петербургскими театрами, в том числе с подведомственным Кехману Михайловским театром.

К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате

До того, как стать театральным деятелем, Кехман руководил компанией JFC — крупнейшим импортёром фруктов в Россию. В 2012 году компанию признали банкротом, а Кехман был вынужден продать имущество, чтобы покрыть долги. Через два года банки-кредиторы (в числе которых был Сбербанк под управлением Германа Грефа) обвинили руководство JFC в мошенничестве в особо крупных размерах. Дело рассматривалось в судах России и Великобритании. В России преследование Кехмана было прекращено в связи с истечением срока давности, а вот Высокий суд Лондона признал его виновным.

К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате

Вспомнив об этой истории, всезнающая Ксения Собчак заметила, что дом в посёлке Николино, в который наведались силовики, Кехман, будучи банкротом, купил два года назад за 12 миллионов долларов. А также намекнула на то, что за внезапным интересом СК к реставрационным работам в МХАТе стоит некто с очень «серьёзной фамилией». И пройти между струек, как с Грефом в 2015, у Кехмана на этот раз не получится.

К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате

Издание РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов, выяснило, что с 2021 года у Кехмана скопились долги по кредитам, общая сумма которых превышает 17 миллиардов рублей.
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К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате фотографии
К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате фотографии
К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате фотографии
К главе МХАТа Владимиру Кехману пришли с обысками по делу о растрате фотографии
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