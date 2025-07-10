Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри

В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ прощальной коллекции Демны Гвасалии в качестве креативного директора бренда Balenciaga. Хотелось бы верить, что в мире высокой моды захлопнулся, наконец, портал в подворотню, из которой несло прелыми ментоловыми окурками и водкой с ред буллом. Но бомжевато-мешковатая эстетика 90-х вместе с Демной переезжает в дом Gucci, где недавно царили вечные 70-е и цветочные мотивы Алессандро Микеле. На поминки "эпохи чёрного" пришли верные друзья и поклонники творчества Гвасалии Рената Литвинова, Наоми Уоттс с сыном, Николь Кидман, Кэти Перри, Сальма Хайек, Марк Эйдельштейн, Кайл МакЛахлен и другие.
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