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Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри

10 июля
2025 год

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10 июля 2025
В рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ прощальной коллекции Демны Гвасалии в качестве креативного директора бренда Balenciaga. Хотелось бы верить, что в мире высокой моды захлопнулся, наконец, портал в подворотню, из которой несло прелыми ментоловыми окурками и водкой с ред буллом. Но бомжевато-мешковатая эстетика 90-х вместе с Демной переезжает в дом Gucci, где недавно царили вечные 70-е и цветочные мотивы Алессандро Микеле. На поминки "эпохи чёрного" пришли верные друзья и поклонники творчества Гвасалии Рената Литвинова, Наоми Уоттс с сыном, Николь Кидман, Кэти Перри, Сальма Хайек, Марк Эйдельштейн, Кайл МакЛахлен и другие.

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Кэти Перри

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Марк Эйдельштейн

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Наоми Уоттс с сыном Каем

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Ким Кардашьян

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Сальма Хайек Пино с мужем

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Рената Литвинова

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Кайл МакЛахлен с женой

Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри
фото: Николь Кидман
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Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Марк Эйдельштейн, Николь Кидман и Кэти Перри фотографии
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