«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери

Джонни Депп
, кажется, впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических тварей»
, которое стало частью обширной кампании «отмены» на фоне судебных
разбирательств актёра с бывшей женой Эмбер Хёрд
. В интервью изданию "The Telegraph"
актёр признался, что с детства был готов к тяжёлым ударам судьбы.
В 2020 году актёра попросили «уволиться»
из третьего фильма франшизы «Фантастические твари и где они обитают» и наскоро заменили
его Мадсом Миккельсеном
. При этом, Депп успел сняться только в одной сцене, так что много денег на пересъёмках студия не потеряла.
«Это буквально закончилось за миллисекунды. Ну типа, я снимаюсь в фильме, а мне говорят: «Мы бы хотели, чтобы вы ушли. Я при этом подумал, что они хотят, чтобы я ушёл с концами на пенсию. Да пошли бы вы нахрен! Меня слишком много, чтоб так просто прикончить. Если вы думаете, что можете причинить мне больше боли, чем я уже испытал, вы глубоко ошибаетесь».
Выяснилось, что, говоря о боли, Депп имеет в виду даже не Эмбер Хёрд, а собственную мать, покойную Бетти Сью. Бетти с мужем воспитывала четверых детей и работала официанткой. А ещё, по словам актёра, она была очень жестокой и непредсказуемой. «Она била меня палкой, ботинком, пепельницей, телефоном, да неважно чем, всем, что под руку попадалось. Но я благодарен ей за это. Она научила меня тому, как не надо растить детей. Достаточно было просто делать всё ровно наоборот»
, — заключил актёр.
Закалённый в неравном бою с матерью, Депп отрастил толстую кожу, что помогло ему стряхнуть с себя даже самые отвратительные обвинения, сыпавшиеся на него в суде. «Меня обвинили в самых неприятных вещах, и по какой, спрашивается, причине? Думаю, что это более-менее понятно»
, — заявил актёр, сделав международный жест, означающий «деньги, денежки, деньжата».
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