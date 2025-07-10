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«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери

10 июля
2025 год

Лайфстайл >>
10 июля 2025
Джонни Депп, кажется, впервые прокомментировал увольнение из «Фантастических тварей», которое стало частью обширной кампании «отмены» на фоне судебных разбирательств актёра с бывшей женой Эмбер Хёрд. В интервью изданию "The Telegraph" актёр признался, что с детства был готов к тяжёлым ударам судьбы.

«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери

В 2020 году актёра попросили «уволиться» из третьего фильма франшизы «Фантастические твари и где они обитают» и наскоро заменили его Мадсом Миккельсеном. При этом, Депп успел сняться только в одной сцене, так что много денег на пересъёмках студия не потеряла.

«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери

«Это буквально закончилось за миллисекунды. Ну типа, я снимаюсь в фильме, а мне говорят: «Мы бы хотели, чтобы вы ушли. Я при этом подумал, что они хотят, чтобы я ушёл с концами на пенсию. Да пошли бы вы нахрен! Меня слишком много, чтоб так просто прикончить. Если вы думаете, что можете причинить мне больше боли, чем я уже испытал, вы глубоко ошибаетесь».

«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери

Выяснилось, что, говоря о боли, Депп имеет в виду даже не Эмбер Хёрд, а собственную мать, покойную Бетти Сью. Бетти с мужем воспитывала четверых детей и работала официанткой. А ещё, по словам актёра, она была очень жестокой и непредсказуемой. «Она била меня палкой, ботинком, пепельницей, телефоном, да неважно чем, всем, что под руку попадалось. Но я благодарен ей за это. Она научила меня тому, как не надо растить детей. Достаточно было просто делать всё ровно наоборот», — заключил актёр.

«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери

Закалённый в неравном бою с матерью, Депп отрастил толстую кожу, что помогло ему стряхнуть с себя даже самые отвратительные обвинения, сыпавшиеся на него в суде. «Меня обвинили в самых неприятных вещах, и по какой, спрашивается, причине? Думаю, что это более-менее понятно», — заявил актёр, сделав международный жест, означающий «деньги, денежки, деньжата».
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№ 2
Матвей Брикун   10.07.2025 - 21:11
История с хорошим концом, а мог бы стать затюканным, ущербным, побитым, неуверенным в себе с кучей псих болячек. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   10.07.2025 - 21:04
От Джонни не так просто и легко "избавиться". Если с одного фильма убрали (что очень даже зря), то только себе хуже сделали, появится в другом или третьем. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери фотографии
«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери фотографии
«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери фотографии
«Она била меня палкой, ботинком, пепельницей»: Джонни Депп поделился воспоминаниями о матери фотографии
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