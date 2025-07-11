Звёздочка от звёздочки: Игорь Петренко, Михаил Пореченков и другие многодетные артисты

Игоря Петренко тоже можно назвать многодетным родителем. У него растёт пятеро детей. Трёх дочек — 11-летнюю Софию-Каролину, 8-летнюю Марию и 6-летнюю Еву — он воспитывает вместе со своей третьей супругой Кристиной Бродской.
фото: Кристина Бродская и Игорь Петренко с дочерьми
А вот с двумя сыновьями Матвеем и Корнеем, рожденными в браке с Екатериной Климовой, его связь, увы, не такая крепкая. В интервью изданию «7 Дней» актер признался, что редко с ними видится.
фото: Игорь Петренко с сыновьями
Однако и сама Екатерина Климова прекрасно справляется с ролью многодетной мамы: помимо сыновей у неё есть две дочери. Старшая, 23-летняя Елизавета, была рождена в браке с предпринимателем Ильёй Хорошиловым, а младшая, 9-летняя Белла, — дочь актрисы и её третьего мужа Гелы Месхи.
фото: Екатерина Климова с детьми
В недавнем интервью агентству РИА Новости Екатерина поделилась своими размышлениями о повседневной жизни активной матери: «Меня иногда спрашивают: каково это — с четырьмя детьми, тяжело? А я даже не знаю, как это объяснить. Вот сегодня, например, мой день начался в пять утра. У младшей дочки Беллы заболел живот, и мы вызывали две скорые подряд. Два ребёнка сейчас сдают ЕГЭ. Старшая дочка улетела в первую командировку, очень переживаю за нее. Каждый день происходит что-то, что невозможно просчитать, запланировать. При этом у меня в расписании остается всё, что я должна делать, — репетиции, интервью».
фото: Корней и Матвей Петренко с Лизой Хорошиловой
Преуспела на поприще материнства и Мария Порошина. У актрисы растёт пятеро детей. Старшей дочери Полине, рожденной от Гоши Куценко, уже 29 лет, и она пошл а по стопам родителей. В браке с Ильей Древновым у Марии родились ещё три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. А в 2019-м у неё родился долгожданный сын Андрей. Личность отца ребёнка Мария до сих пор скрывает.
фото: Мария Порошина с дочерьми
Имя Ивана Охлобыстина уже давно и прочно ассоциируется с многодетностью. Помимо шестерых детей (Анфисы, Евдокии, Варвары, Василия, Иоанны и Саввы), рождённых в браке с Оксаной Охлобыстиной, у актёра есть три внука! Анфиса воспитывает трёхлетнего сына Антония, а у Евдокии и её мужа, актёра Георгия Батариели в марте этого года родился второй ребёнок. Счастливый дед поделился радостью в своих социальных сетях: «Я стал дедом в третий раз. Мальчика назвали Ноем. 3725 г. Слава Богу за всё!»
фото: Иван и Оксана Охлобыстины с детьми
фото: Анфиса Охлобыстина с сыном
фото: Варвара Охлобыстина
фото: Евдокия Батариели-Охлобыстина
Михаил Пореченков — тоже многодетный отец, но его история наполнена резкими жизненными поворотами. Со своим внебрачным сыном от Ирины Любимцевой Владимиром, который тоже стал актёром, Михаил познакомился только через 19 лет. В первом браке с Екатериной Подвальной, переводчицей из Санкт-Петербурга, у Михаила родилась дочь Варвара. Во втором браке с художницей Ольгой Манешкиной на свет появилось двое сыновей — Михаил и Петр — и дочь Мария.
фото: Михаил Пореченков и Владимир Любимцев
фото: Михаил Пореченков с детьми
В интервью Газете.ru актер пояснил, что, воспитывая детей, даже в моменты конфликтов пытается наладить с ними контакт: «Я пытаюсь уберечь детей от тех ошибок, которые совершал сам. Иногда они прислушиваются, иногда — хулиганят, но это нормально для детей. Они для нас всегда будут детьми, даже когда им будет 50 лет. Мы стараемся им соломку подстелить, уберечь от каких-то волнений. Разговаривать с детьми надо. А самое главное — любить».
обсуждение >>