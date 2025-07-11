Кино-Театр.Ру
Рождение звезды: Екатерине Вилковой исполнился 41 год

11 июля
2025 год

11 июля 2025
Екатерина Вилкова родилась 11 июля 1984 года в Горьком (Нижний Новгород) в семье простых рабочих. С детства девочка мечтала вырваться из суровой малообеспеченной реальности и увидеть большой красивый мир. Рады, что у нее это получилось!

Несмотря на 11 лет занятий художественной гимнастикой и мысли о тренерской карьере, после Нижегородского театрального училища Екатерина поступила сразу на второй курс Школы-студии МХАТ, и теперь на её счету около сотни кинопроектов — от фильмов «Стиляги» и «Черная молния» до сериалов «Вербное воскресенье» и «Отель Элеон».

Помимо актёрской карьеры у Екатерины есть и свой собственный бренд ювелирных украшений «VilKa». Все аксессуары сделаны самой актрисой. В интервью «Hello!» она рассказала, что создание украшений помогает ей видеть свою продуктивность: «Когда долго сидишь и страдаешь, драгоценное время просто утекает сквозь пальцы. Отчасти поэтому так ценю прикладные истории: проходит день, неделя, месяц — и я вижу результаты своего труда, могу физически оценить, сколько сделала. Вот эти шапочки, шарфики, сережки, колечки. Я понимаю, что не теряю время зря, которого и так катастрофически мало». Хобби Екатерины поддерживает и её муж, Илья Любимов: «Катя уже сейчас владеет серьезным набором прикладных профессий. Она не пропадет нигде, даже на необитаемом острове. Сшить, построить, приготовить, постричь — она все умеет».

№ 7
Венера333   22.07.2025 - 16:37
Не сказать, что прям красотка, но молодец, всё умеет, такие люди никогда в жизни не потеряются. Первое фото детское- просто прелесть, каким красивым ребенком была. читать далее>>
№ 6
Мария_2191   15.07.2025 - 20:00
Какая сильная женщина, что "всё умеет". На безлюдном острове точно не пропадёт, правильно подметил муж. Может он на чё-то намекает, чтобы шкафчик в кухне сама перевесила ахаха) читать далее>>
№ 5
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 21:02
... Видимо опЕчатка у коментирующих, понятно что речь идёт о Вилковой) читать далее>>
№ 4
Liudmila D-d   14.07.2025 - 18:19
... А кто такая Волкова? читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 21:20
Мне всегда нравилась Волкова не только как талантливая актриса, а и внешне - аристократические черты лица у неё, худорба идёт, не то что Ходченковой. читать далее>>
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Екатерина ВилковаИлья Любимов
фильмы
Вербное воскресеньеОтель Элеон (все сезоны)СтилягиЧёрная молния

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram