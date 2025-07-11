Рождение звезды: Екатерине Вилковой исполнился 41 год

Екатерина Вилкова
родилась 11 июля 1984 года в Горьком (Нижний Новгород) в семье простых рабочих. С детства девочка мечтала вырваться из суровой малообеспеченной реальности и увидеть большой красивый мир. Рады, что у нее это получилось!
Несмотря на 11 лет занятий художественной гимнастикой и мысли о тренерской карьере, после Нижегородского театрального училища Екатерина поступила сразу на второй курс Школы-студии МХАТ, и теперь на её счету около сотни кинопроектов — от фильмов «Стиляги»
и «Черная молния»
до сериалов «Вербное воскресенье»
и «Отель Элеон»
.
Помимо актёрской карьеры у Екатерины есть и свой собственный бренд ювелирных украшений «VilKa»
. Все аксессуары сделаны самой актрисой. В интервью «Hello!»
она рассказала, что создание украшений помогает ей видеть свою продуктивность: «Когда долго сидишь и страдаешь, драгоценное время просто утекает сквозь пальцы. Отчасти поэтому так ценю прикладные истории: проходит день, неделя, месяц — и я вижу результаты своего труда, могу физически оценить, сколько сделала. Вот эти шапочки, шарфики, сережки, колечки. Я понимаю, что не теряю время зря, которого и так катастрофически мало
». Хобби Екатерины поддерживает и её муж, Илья Любимов
: «Катя уже сейчас владеет серьезным набором прикладных профессий. Она не пропадет нигде, даже на необитаемом острове. Сшить, построить, приготовить, постричь — она все умеет
».
