«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь

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Актриса прокомментировала сплетню о романе с Бондарчуком

«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия

11 июля

Звёздочка от звёздочки: Игорь Петренко, Михаил Пореченков и другие многодетные артисты

Актрисы и актеры, у которых пятеро и более детей