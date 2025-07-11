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«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь

11 июля
2025 год

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11 июля 2025
В рамках промо второй части «Бессмертной гвардии» Шарлиз Терон дала несколько интервью, в которых откровенно рассказала о своей личной жизни. 49-летняя актриса давно не живёт с мужчиной и почти забыла, что такое долгосрочные отношения. Но этот выбор Шарлиз совершила сознательно, поняв, что брак не для неё. Однако в последнее время Шарлиз всё чаще совершает вылазки на свидания, чтобы восполнить дефицит секса в личной жизни. В интервью для подкаста Call Her Daddy актриса подробно рассказала, где и как она отыскивает себе любовников. И что самое главное правило, которого она придерживается (после длительных отношений с актёрами Крэйгом Бирко, Шоном Пенном и Стюартом Таунсендом) — никаких больше мужчин из киноиндустрии.

«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь
фото: Стюарт Таунсенд и Шарлиз Терон

«Я не думаю, что встречаться с кем-то из киноиндустрии — разумная идея. У меня есть всякие приложения для знакомств, но я их не использую. У меня просто есть несколько очень-очень хороших подруг. И одна из них регулярно говорит мне: «Так, ты должна немедленно пойти и встретиться с этим человеком». Я очень благодарна ей. И несмотря на то, что мне не достаёт смелости откликнуться на большинство её предложений, недавно я всё-таки решилась. И мне вернулось сторицей. И я подумала, что должна делать это почаще. Потому что приложения — это просто кошмар. Клоунада какая-то».

«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь
фото: Шон Пенн и Шарлиз Терон

Актриса, ранее уже высказывавшаяся на тему пользователей приложения для знакомств со знаменитостями Raya, дополнила список «красных флагов», которые способны отпугнуть её от кандидата на должность любовника. «Не надо ваших фоток с другими женщинами — никто не хочет знать, что у вас есть или были другие женщины! И прекратите уже делать селфи на фоне своего шкафа с рукой в кармане джинсов! Простите, но нет, я не хочу видеть то, как вы смотрите на себя в зеркало вот этим взглядом. Это заставляет мою вагину захлопнуться! И не говорите мне, что вы гендиректор. Потому что это неправда. Меня заводит, когда вы просто говорите мне, кто вы есть на самом деле. Но не будьте претенциозными, пожалуйста».

«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь

По просьбе ведущей подкаста Шарлиз дала слушательницам один совет интимного характера: «Меня надо спрашивать в последнюю очередь. Я звучу очень самоуверенно, но это потому что я наконец обрела свободу после 40 лет. У меня было, наверное, всего три случая секса на одну ночь. Но я тут недавно занималась сексом с 26-летним парнем и это было обалденно.
Женщины, которые кажутся самоуверенными и производят впечатление людей не робкого десятка, в постели часто стараются угодить мужчине. Я это говорю из опыта общения с другими женщинами. Я сама всю жизнь была такой. Так что вот мой совет: не надо. По двум причинам. Во-первых, у вас оргазмы будут получше. Во-вторых, вы не поверите, но мужчине это тоже понравится».
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обсуждение >>
№ 2
Андрей (Омск)   11.07.2025 - 21:12
... почему. открытый человек, прямая как угол дома, никого и ничего не стесняется. говорит что хочет и ей без разницы на мнения. она привыкла за годы слышать о себе. очень здоровый и уверенный в себе... читать далее>>
№ 1
Angelika77   11.07.2025 - 21:11
У Шарлиз наверное из-за долгого перерыва в этом "пикантном" деле немного поехала крыша, что начала вываливать всю личную интимную жизнь на публику. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь фотографии
«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь фотографии
«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь фотографии
«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь фотографии
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