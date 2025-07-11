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«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия

11 июля
2025 год

Лайфстайл >>
11 июля 2025
30-летняя звезда сериала «Чистые» Софья Синицына дала интервью журналу "OK!", в котором прокомментировала слухи о своём романе с Фёдором Бондарчуком, а также поделилась мнением о ненужности ума.

«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия

Когда осенью прошлого года поползли первые слухи о расставании Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой, сплетники бросились искать причину разрыва. И назначили ответственной Софью Синицыну, с которой Бондарчук якобы изменил Андреевой. Единственное, что на тот момент связывало Софью и Фёдора — совместная работа в сериале «Чистые». Софья иронично отшучивалась в соцсетях на эту тему, но, судя по всему, успела получить массу неприятных сообщений и комментариев. Что, впрочем, не поколебало её душевного равновесия.

«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия

«На хейт внимания не обращаю, особенно после осенней истории про мою воображаемую личную жизнь. После этого мне уже ничего не страшно. Я абсолютно спокойно отношусь к любой диванной критике. Нет, конечно, я живой человек, меня тоже можно задеть и обидеть. Меня преследуют пересуды, но я думаю, что в плане генеральной линии развития у меня всё идёт правильно».

«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия

О личной жизни Софьи ничего не известно, кроме того, что какое-то время у неё были отношения «с очень достойным человеком». «После них я оценила себя как женщину, поверила в себя как в актрису. Он мне всё время говорил, какая я невероятная, очень меня хвалил, всё это было в доброте и любви».

«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия

В целом же актриса считает, что ум для женщины (и её мужчины) — беда и обуза, усиливающая гравитацию в несколько раз. «Для мужчин умные женщины — лютая беда. Я думаю, это огромное преимущество, мне дико повезло: мама дала мне красоту, папа — харизму, юмор и научил читать книжки. Что не всегда хорошо. Девочкам не всегда это нужно. Лучше быть дурочкой. От мозгов одно "горе от ума". Чем больше ты читаешь и понимаешь, тем больше тебя это загружает, ты становишься задумчивее, серьёзнее, пропадает лёгкость. Думаю, для женщин это не всегда хорошо. Папа приучал меня к чтению, я люблю читать. Это утяжелило мой образ, хотя даёт мне глубину как актрисе, ну и опыт в жизни».
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«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия фотографии
«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия фотографии
«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия фотографии
«Лучше быть дурочкой»: Софья Синицына о залоге счастья и лёгкости бытия фотографии
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