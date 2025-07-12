Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

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Неделя высокой моды в Париже: Кирстен Данст, Кира Найтли и Рената Литвинова

Актрисы и актеры, у которых пятеро и более детей

Звёздочка от звёздочки: Игорь Петренко, Михаил Пореченков и другие многодетные артисты

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Король с цыганской душой: 105 лет со дня рождения Юла Бриннера

Человек-легенда о себе самом и о времени, в котором он царствовал