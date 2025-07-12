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Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

12 июля
2025 год

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12 июля 2025
Полина Максимова родилась 12 июля 1989 года в Москве. Выбор профессии не стал для её родных неожиданностью: Полина продолжила актёрскую династию. Её дедушка по отцу был актёром, театральный вуз закончили и родители Полины. После школы она с первого раза поступила в родительскую альма-матер — Высшее театральное училище имени Щепкина и по популярности превзошла родственников.

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

В отличие от успехов в карьере, продолжившихся после съёмок в «Деффчонках», на личном фронте у актрисы не всё стабильно. Ей приписывали романы с Егором Корешковым, Алексеем Воробьёвым и Романом Маякиным. В интервью «ТН» актриса признавалась: «Мне кажется, на мне уже живого места не осталось. Я вся из этих ран состою. У меня нет ни одной красивой истории любви. Все как-то некрасиво заканчивались. Наверное, я когда-нибудь напишу книгу про все предательства, которые я пережила. Всю эту боль я переношу в роли. Работа — мой психотерапевт. Я все это через персонажей транслирую. Каждая роль — как исповедь. Наверное, поэтому мне так убедительно удается играть драму. Потому что я знаю, как это, когда БОЛИТ».

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Желаем актрисе скорее встретить своего идеального мужчину!
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Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие фотографии
Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие фотографии
Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие фотографии
Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие фотографии
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