Рождение звезды: Полина Максимова отмечает 36-летие

Полина Максимова
родилась 12 июля 1989 года в Москве. Выбор профессии не стал для её родных неожиданностью: Полина продолжила актёрскую династию. Её дедушка по отцу был актёром, театральный вуз закончили и родители Полины. После школы она с первого раза поступила в родительскую альма-матер — Высшее театральное училище имени Щепкина и по популярности превзошла родственников.
В отличие от успехов в карьере, продолжившихся после съёмок в «Деффчонках», на личном фронте у актрисы не всё стабильно. Ей приписывали романы с Егором Корешковым
, Алексеем Воробьёвым
и Романом Маякиным
. В интервью «ТН»
актриса признавалась: «Мне кажется, на мне уже живого места не осталось. Я вся из этих ран состою. У меня нет ни одной красивой истории любви. Все как-то некрасиво заканчивались. Наверное, я когда-нибудь напишу книгу про все предательства, которые я пережила. Всю эту боль я переношу в роли. Работа — мой психотерапевт. Я все это через персонажей транслирую. Каждая роль — как исповедь. Наверное, поэтому мне так убедительно удается играть драму. Потому что я знаю, как это, когда БОЛИТ»
.
Желаем актрисе скорее встретить своего идеального мужчину
!
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