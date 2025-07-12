«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

Прежде чем прославиться своими актёрскими работами, актриса Софья Синицына стала известна публике как мать внебрачного ребёнка Павла Табакова. В 2020 году после короткого романа с Табаковым Синицына родила от него дочь Мию. О рождении ребёнка стало известно спустя год, когда мать Павла Марина Зудинарассказала о крещении внучки.
фото: Павел Табаков и Софья Синицына
В свежем интервью изданию "OK!" Синицына рассказала о совместном родительстве с Павлом, отношениях с Зудиной и о дочери. «Мы все взрослые люди. Может, мы с Пашей и не такие взрослые, но мы живём дружно. Он отец моей дочери. У него сейчас другая девушка, у меня другой мужчина, мы все знакомы, друг с другом тепло общаемся. С Мариной Вячеславовной мы в доверительных отношениях. Вот сейчас даже продукты мне передала, заботится обо мне».
фото: Марина Зудина с внучкой
«Мия не похожа на меня, как будто я украла её — мы просто два разных человека. Инь и ян. Зато у неё мой характер абсолютно, но она более открытая и контактная, а я более сдержанная. Материнство стало для меня счастливым опытом, это чудо, что у меня есть Мия, что она пришла ко мне в таком юном возрасте и что теперь мы вместе учимся всему. Я интуитивно воспитываю ее, ничего, по сути, не умея. Мне кажется, она это понимает и очень помогает мне. Снисходительно ко мне относится: «Будем работать с тем, что дано». Она на своей волне, у неё уже есть свои границы, она точно знает, что хочет, а что нет, умеет просить прощения — это важно. Очень глубокая и содержательная девочка».
Актриса также призналась, что хочет больше детей, но совсем не стремится замуж. «Замуж я абсолютно не хочу, но хочу много детей. Нужно ещё успеть парочку. Нет, я просто хочу продлиться. Я считаю, что нужно умножиться. Это всё. Я считаю, что у меня как у личности, у женщины, у человека случился этот важный духовный опыт — дать жизнь двум-трём людям. Я всегда знала, что у меня будут дети, хотела их, просто не так рано, наверное, но уж как есть».
