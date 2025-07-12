Кино-Театр.Ру
«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

12 июля
2025 год

Лайфстайл
12 июля 2025
Прежде чем прославиться своими актёрскими работами, актриса Софья Синицына стала известна публике как мать внебрачного ребёнка Павла Табакова. В 2020 году после короткого романа с Табаковым Синицына родила от него дочь Мию. О рождении ребёнка стало известно спустя год, когда мать Павла Марина Зудина рассказала о крещении внучки.

«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова
фото: Павел Табаков и Софья Синицына

В свежем интервью изданию "OK!" Синицына рассказала о совместном родительстве с Павлом, отношениях с Зудиной и о дочери. «Мы все взрослые люди. Может, мы с Пашей и не такие взрослые, но мы живём дружно. Он отец моей дочери. У него сейчас другая девушка, у меня другой мужчина, мы все знакомы, друг с другом тепло общаемся. С Мариной Вячеславовной мы в доверительных отношениях. Вот сейчас даже продукты мне передала, заботится обо мне».

«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова
фото: Марина Зудина с внучкой

«Мия не похожа на меня, как будто я украла её — мы просто два разных человека. Инь и ян. Зато у неё мой характер абсолютно, но она более открытая и контактная, а я более сдержанная. Материнство стало для меня счастливым опытом, это чудо, что у меня есть Мия, что она пришла ко мне в таком юном возрасте и что теперь мы вместе учимся всему. Я интуитивно воспитываю ее, ничего, по сути, не умея. Мне кажется, она это понимает и очень помогает мне. Снисходительно ко мне относится: «Будем работать с тем, что дано». Она на своей волне, у неё уже есть свои границы, она точно знает, что хочет, а что нет, умеет просить прощения — это важно. Очень глубокая и содержательная девочка».

«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

Актриса также призналась, что хочет больше детей, но совсем не стремится замуж. «Замуж я абсолютно не хочу, но хочу много детей. Нужно ещё успеть парочку. Нет, я просто хочу продлиться. Я считаю, что нужно умножиться. Это всё. Я считаю, что у меня как у личности, у женщины, у человека случился этот важный духовный опыт — дать жизнь двум-трём людям. Я всегда знала, что у меня будут дети, хотела их, просто не так рано, наверное, но уж как есть».

«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова
№ 18
Киноман1985   18.07.2025 - 17:19
... это вы отвечаете своим двум личностям или кому-то из комментаторов.)) не понятно. первые предложения как у дремучего человека, потом идет реабилитация, превращение в разумного.
№ 17
Эмили Стивенс   15.07.2025 - 21:03
Мия не похожа на Софью, зато похожа на Павла! Дети бывают похожи на отцов, так бывает. От мамы тоже что - то передалось, видимо.
№ 16
Мария_2191   15.07.2025 - 19:53
Понравилась фраза "воспитываю интуитивно, так как у меня нет никакого опыта". А у кого он есть, когда рождается первый ребёнок? Ну разве что только у тех, кому пришлось няньчиться с младшими...
№ 15
Анастасия Ал. Благинина   15.07.2025 - 09:14
Читать умеете?! Ясно же написано: актриса Софья Синицына. И как по-мне, отличная. Представляю, сколько хейта и критиканства на Софью посыплется. Хотя она ни про Павла Табакова, ни про Марину Зудину...
№ 13
Beglyanka_2006   14.07.2025 - 22:06
Что загадость и дремучесть вот это "плодить безотцовщину". Пошлость и ограниченность мышления . Жизнь - вещь непредсказуемая. Кто-то при муже - забитая мышь и несчастные дети, а кто-то без -...
что почитать?

