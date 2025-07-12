«Я вообще тревожная»: Светлана Иванова о воспитании детей и гиперконтроле

В начале этого года Светлана Иванова впервые снялась
для глянца со своими подросшими дочерьми — с 13-летней Полиной и 7-летней Мирой. Позднее появление девочек в медийном пространстве актриса объяснила стремлением держать их частную жизнь вдали от посторонних глаз. Однако на съемочных площадках, в экспедициях и в театре дети соприкасаются с маминой работой часто. В недавнем интервью журналу «Атмосфера» Светлана рассказала
, как сочетает родительство и карьеру актрисы.
С появлением детей Светлана не стала меньше работать, но теперь подбирает проекты более тщательно: «У меня появилась большая избирательность в профессии, которая очень позитивно сказалась на моей творческой жизни. Ты понимаешь, что если уж покинешь дом, семью, даже ментально на какое-то время, то это должно быть что-то, ради чего ты готова пойти на эти жертвы. Так уж сложилось само, что периодов продолжительного сидения дома с детьми у меня не было. Со старшей дочерью совсем, поскольку Полина большую часть фильма «Легенда №17» была внутри, а к концу съемок родилась. Меня ждали, очень деликатно относились к моему положению. И я быстро вернулась к работе. С младшей дочкой у меня была возможность посидеть дома месяца два. И за это время плюс еще последние месяцы беременности я успела очень соскучиться по работе»
.
Полина и Мира много времени проводят со Светланой на съемках и за кулисами «Современника»
, в котором актриса служит с 2011 года. И даже на работу за границу они ездят все вместе: «Они обожают бывать в театре, на съемочной площадке, в том числе в экспедициях. У меня были долгие экспедиции, в том числе за границу, например, позапрошлую осень я провела в Аргентине на съемках фильма «Эль Руссо», и было понятно, что я точно поеду с детьми. Нам удалось найти со школой понимание в этом вопросе. И моя дочь училась из Аргентины дистанционно. А Мира еще живет свою детскую жизнь в детском саду, поэтому проблем с пропуском не было. Джаник во все наши экспедиции обязательно приезжает. Он приехал забирать нас из Аргентины, и был там последние две недели съемок. Дети были просто счастливы, когда вся семья соединялась»
.
В этом году Светлана не только впервые снялась с дочками для глянца, но и отпустила старшую в путешествие от школы в Южную Корею: «Это был фантастический опыт, который очень много дал и мне как маме, которая борется с тревожностью. Это ее первый самостоятельный большой шаг. И она приехала невероятно довольной и повзрослевшей. Я очень ответственно отнеслась к поездке, опросила всех сопровождающих на предмет их телефонов и мессенджеров. Максимально свою тревожность этим успокоила и постаралась расслабиться, радуясь за своего ребенка»
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Актриса призналась, что ее тревожность не ограничивается вопросом воспитания детей: «Я вообще тревожная. Если можно в какой-то ситуации найти повод для тревоги, я его обязательно найду или придумаю, как найти. Это то, что я не очень люблю в себе, не самое полезное качество, оно мешает жить. Поэтому я много лет с ним борюсь»
.
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