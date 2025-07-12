Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой

12 июля
2025 год

Лайфстайл >>
12 июля 2025
Во втором сезоне «Обоюдного согласия» к касту присоединилась Диана Арбенина, получившая награду за роль Анны Клинских в номинации «Открытие года» на Премия Гильдии кастинг-директоров. На участии Арбениной настояла режиссер сериала Валерия Гай Германика, буквально уговорившая её на эту роль. Но какой-то особенной благодарности Арбенина по отношению к режиссёру не испытала и, выйдя на сцену за наградой, устроила хамский стенд-ап, раскритиковав методы работы Германики. Исполнительница главной роли Светлана Иванова тоже от работы с режиссером в восторге по началу не была. Об этом она рассказала в интервью журналу «Атмосфера».

«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой
фото: Светлана Иванова

«Жанр «Обоюдного согласия» предполагает глубокое исследование и путешествие вместе с героиней в мир ее драмы и дает возможность пройти с ней ее мучительный путь. Я очень люблю эту роль, хотя она невероятно тяжелая, ты как будто идешь абсолютно голая на расстрел. Лера — потрясающий режиссер, она тебя ведет по этому пути. Но больше у тебя нет никаких флажков, буйков, на которые ты мог бы поглядывать в процессе, как это было бы в кино другого жанра, когда ты подстрахован какими-то законами детектива, комедии и так далее», — рассказала Светлана.

«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой
фото: Валерия Гай Германика

По ее словам, сложности в работе с Лерой нивелируются за счет ее режиссерского таланта: «Я не знаю ни одного талантливого человека, с кем работать было бы легко, только с не талантливыми людьми кажется легко и просто. Они тебе вообще ничего не говорят, ничего не требуют. Но мне как раз подобное не нравится, я так не хочу. Я, наверное, в числе тех артистов, которые совпали с Лерой. Мне чудесно с ней работалось, хотя это не было гладко, мы с ней поругались в первый же съемочный день, буквально в первую минуту. Но эта ссора, я считаю, была отличным мотором для дальнейшей работы и общения. У меня осталось невероятно теплое впечатление от съемок, от того, как она бережно провела меня через этот блестящий и сложнейший сценарий. Да, она режиссер необычный, со своим методом, она смотрит на всех нас немножко другой оптикой. Но я как раз хотела, чтобы на меня посмотрели другой оптикой, мне хотелось попробовать себя в совсем иных условиях существования».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я вообще тревожная»: Светлана Иванова о воспитании детей и гиперконтроле
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Диана АрбенинаВалерия Гай ГерманикаСветлана Иванова
фильмы
Обоюдное согласие. Новый сезон

фотографии >>
«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой фотографии
«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой фотографии
«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой фотографии
«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Валентина Ивашёва
Екатерина Кузнецова (II)
Полина Максимова
Артём Семакин
Фёдор Федотов (II)
Ор Атика
Габриель Гарко
Милен Жампаной
Ален Кюни
Альберто Лионелло
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
Плагиатор
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Россия, 2025
Саван
триллер
Канада, Франция, 2024
Девочка, покорившая время
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2006
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Хищные твари
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2025
Открытое море. Смерть рядом
детектив, приключения, триллер
Великобритания, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Побег из будущего
научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2025
Другой
триллер, фильм ужасов
Франция, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Письмо для Момо
драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2011
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram