«Мы поругались в первый съемочный день»: Светлана Иванова о работе с Валерией Гай Германикой

Во втором сезоне «Обоюдного согласия» к касту присоединилась Диана Арбенина, получившая награду за роль Анны Клинских в номинации «Открытие года» на Премия Гильдии кастинг-директоров. На участии Арбениной настояла режиссер сериала Валерия Гай Германика, буквально уговорившая её на эту роль. Но какой-то особенной благодарности Арбенина по отношению к режиссёру не испытала и, выйдя на сцену за наградой, устроила хамский стенд-ап, раскритиковав методы работы Германики. Исполнительница главной роли Светлана Иванова тоже от работы с режиссером в восторге по началу не была. Об этом она рассказала в интервью журналу «Атмосфера».
фото: Светлана Иванова
«Жанр «Обоюдного согласия» предполагает глубокое исследование и путешествие вместе с героиней в мир ее драмы и дает возможность пройти с ней ее мучительный путь. Я очень люблю эту роль, хотя она невероятно тяжелая, ты как будто идешь абсолютно голая на расстрел. Лера — потрясающий режиссер, она тебя ведет по этому пути. Но больше у тебя нет никаких флажков, буйков, на которые ты мог бы поглядывать в процессе, как это было бы в кино другого жанра, когда ты подстрахован какими-то законами детектива, комедии и так далее», — рассказала Светлана.
фото: Валерия Гай Германика
По ее словам, сложности в работе с Лерой нивелируются за счет ее режиссерского таланта: «Я не знаю ни одного талантливого человека, с кем работать было бы легко, только с не талантливыми людьми кажется легко и просто. Они тебе вообще ничего не говорят, ничего не требуют. Но мне как раз подобное не нравится, я так не хочу. Я, наверное, в числе тех артистов, которые совпали с Лерой. Мне чудесно с ней работалось, хотя это не было гладко, мы с ней поругались в первый же съемочный день, буквально в первую минуту. Но эта ссора, я считаю, была отличным мотором для дальнейшей работы и общения. У меня осталось невероятно теплое впечатление от съемок, от того, как она бережно провела меня через этот блестящий и сложнейший сценарий. Да, она режиссер необычный, со своим методом, она смотрит на всех нас немножко другой оптикой. Но я как раз хотела, чтобы на меня посмотрели другой оптикой, мне хотелось попробовать себя в совсем иных условиях существования».
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