«Я сказал, что сделаю вазэктомию»: Влад Топалов о реакции на пол будущего ребенка

Регина Тодоренко
и Влад Топалов
в третий раз готовятся стать родителями. Супруги воспитывают двоих сыновей, и всей семьей они мечтали о девочке. Поэтому новость о скором появлении на свет еще одного мальчика их, мягко сказать, шокировала.
«Мишаня сильно хотел сестру. Я видела такие гендер-пати, когда стоят три радостных мальчика: бум — и из шарика вылетают голубые перья (или всё что угодно голубого цвета), и кто-то один начинает дико рыдать. Поэтому мы все вместе сходили на УЗИ.Там такая палитра эмоций случилась, я сначала смотрела на Мишу и думала: только бы он не заплакал... А потом, когда уже и до меня дошло, что у нас реально будет третий мальчик, я стала смотреть с мольбой на Влада»
, — поделилась
Регина.
«Я сказал, что сделаю вазэктомию. Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой. Оттуда я и узнал, что такое вазэктомия»
, — добавил Топалов.
Регина серьезно готовилась к рождению именно девочки, поэтому была сильно удивлена, когда узнала пол третьего малыша: «У меня ведь такие расчеты были по звездам, по особым дням... Конечно, реакция была: «ЧТО?!» Сижу рыдаю и думаю: это слезы счастья или от того, что я где-то просчиталась? У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек…»
, — рассказала она.
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