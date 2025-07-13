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«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом

13 июля
2025 год

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13 июля 2025
Светлана Иванова дала интервью журналу «Атмосфера», в котором поделилась мыслями о взрослении. В сентябре актрисе исполнится 40, но ни кризисов, ни волнений она не испытывает. Все переживания Светланы пришлись на первую «взрослую» цифру, когда ей исполнялось тридцать.

«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом

«Я как первую взросленькую цифру почему-то поджидала тридцать, и, видимо, все мои ресурсы ушли на такие переживания тогда. И сейчас какой-то рефлексии не осталось. Мне так нравится, как я развиваюсь, как выгляжу, о чем мечтаю, куда стремлюсь. И мне кажется, что бесконечность впереди. Пока это прекрасное многообещающее чувство находится со мной, мне никакая цифра не страшна. У меня огромное количество друзей от восемнадцати до семидесяти пяти лет. И они все классные, энергичные, яркие. Так что возраст вообще не цифра», — поделилась Иванова.

«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом

Светлана также отметила, что с любыми страхами надо научиться дружить, чтобы чувствовать себя счастливой: «Я со страхом смерти впервые столкнулась в пять лет. Это был какой-то разговор с моей бабушкой, и я вдруг поняла, что однажды моих родителей не станет. И я помню, как будто это было вчера, что я всю ночь рыдала, оттого что мои родители однажды умрут.

Со страхом старости я подружилась в двадцать пять лет, как бы это сейчас смешно ни звучало, тогда мне казалось, что четверть жизни прошла зря — у меня ни семьи, ни детей, ни того, о чем я когда-то мечтала в профессии. А через год я встретила будущего мужа и меня взяли в театр, в котором я служу по сей день. Когда ты этот страх в себя впустил, отчаялся, дал себе его прожить, ты можешь оттолкнуться от дна и полететь».
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«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом фотографии
«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом фотографии
«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом фотографии
«Со страхом смерти я впервые столкнулась в пять лет»: Светлана Иванова о переживаниях, связанных с возрастом фотографии
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