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«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства

13 июля
2025 год

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13 июля 2025
В ожидании третьего ребенка Регина Тодоренко и Влад Топалов дали интервью журналу «ОК!» и рассказали об изменениях, произошедших с ними после рождения сыновей. Влад, в отличие от подавляющего большинства отцов, открыто признает промахи в родительстве и замечает, что его отрешенность в общении с детьми с каждым годом сходит на нет.

«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства

«С появлением Миши я точно ощутил и на физическом, и на духовном уровне серьезные перемены. Начался мой внутренний закат музыкальной карьеры как средства зарабатывания денег. Безусловно, с появлением второго сына я стал сам себе больше нравиться как отец, потому что с Мишкой первые два года я был словно отрешенным, как и многие из тех, кого я знаю. Отцы, особенно когда рождается сын, находятся в некоем отдалении и не понимают, как себя вести. С рождением Мирошки я стал более вовлеченным. У меня к себе как к родителю очень много претензий, я в каких-то вещах собой серьезно недоволен. Этот внутренний ребенок, который на всё реагирует и отвечает истерикой на истерику, он не вырос, и мне это, конечно, не нравится. Я понимаю, что с этим нужно работать», — поделился Влад.

«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства

Примером идеального родительства Влад назвал свою супругу Регину: «Если раньше у меня был протест по поводу любого ее совета и обсуждения моей роли отца, то сейчас я сам спрашиваю: «Вот здесь я был не прав, что теперь делать? Посоветуй мне, я переживаю». Я к ней прислушиваюсь, потому что она очень много читает на тему воспитания и общается со специалистами, с педагогами, с мамами. Я смирился с тем, что я неидеальный родитель, хотя думал, что буду таким, перед рождением первого ребенка. Я был уверен, что мои родители всё сделали не так, воспитывая меня, а вот я сейчас... Я эту стадию прошел, смирился с тем, какой я есть. Я уже сделал ошибки, уже вижу последствия этих ошибок, но не парюсь. Когда ко мне придет сын и скажет, что я облажался, я соглашусь с ним, но отмечу, что делал всё как мог».
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обсуждение >>
№ 4
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 19:57
... Точняк, музыкальная карьера у Топалова сошла на нет не с рождением первого ребёнка, а после распада группы. Лазарев смог удержаться и подняться по карьерной лестнице, а Топалов нет. читать далее>>
№ 3
Иван Беляев (Москва)   14.07.2025 - 19:19
Чем он сейчас занимается? С тех пор как они поссорились с Лазаревым и распалась группа Smash про его деятельность я не знаю ничего, зато про личную жизнь вагон и маленькая тележка читать далее>>
№ 2
nord   14.07.2025 - 10:59
Она готовится стать матерью. А я готовлюсь стать отцом. (с) Операция Ы ... :) читать далее>>
№ 1
Dash Dash   13.07.2025 - 12:16
Грамотеи! Неидеальный слитно пишется! Мой Бог, где таких берут. Учите русский язык, пожалуйста. Невозможно же! читать далее>>
Всего сообщений: 4
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фотографии >>
«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства фотографии
«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства фотографии
«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства фотографии
«Я смирился с тем, что я неидеальный родитель»: Влад Топалов о трудностях отцовства фотографии
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