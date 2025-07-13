«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

На счету Регины Тодоренко
уже две детских книги о путешествиях своей тезки по разным уголкам мира — Африке и Австралии. А теперь, как рассказала
телеведущая в интервью журналу «ОК!», на подходе еще две.
«Готово три с половиной сказки — скоро закончу еще полторы. Вообще, бóльшую часть книги я написала еще в Китае в прошлом году. Потом было много работы, которая не давала мне возможности уделить нужное время книге. Лучше всего я пишу в самолете, когда одна, без связи, никто и ничего не отвлекает. Тем более ты летишь на такой высоте, у тебя вокруг облака, приходят интересные мысли и случается волшебство. В Китае я наполнилась, поэтому сказки потекли рекой, очень быстрой и стремительной. Сейчас процесс замедлился, потому что есть много новых обстоятельств, которые тормозят»
, — рассказала Регина о новой книге.
Также телеведущая планирует выпустить еще одну литературную новинку этой осенью: «В октябре выйдет новая книга про Азию, про роботов, про всякие летадла механические, автоматические, про супер-пупер-дроны, про гору Эверест, про йети — будет интересно. Мне бы очень хотелось дать чуть больше информации подросшему читателю. Будут более подробные и яркие описания, будут взрослые диалоги, потому что Регина-путешественница тоже подросла, детей у нее стало чуть больше»
.
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