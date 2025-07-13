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«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

13 июля
2025 год

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13 июля 2025
На счету Регины Тодоренко уже две детских книги о путешествиях своей тезки по разным уголкам мира — Африке и Австралии. А теперь, как рассказала телеведущая в интервью журналу «ОК!», на подходе еще две.

«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

«Готово три с половиной сказки — скоро закончу еще полторы. Вообще, бóльшую часть книги я написала еще в Китае в прошлом году. Потом было много работы, которая не давала мне возможности уделить нужное время книге. Лучше всего я пишу в самолете, когда одна, без связи, никто и ничего не отвлекает. Тем более ты летишь на такой высоте, у тебя вокруг облака, приходят интересные мысли и случается волшебство. В Китае я наполнилась, поэтому сказки потекли рекой, очень быстрой и стремительной. Сейчас процесс замедлился, потому что есть много новых обстоятельств, которые тормозят», — рассказала Регина о новой книге.

«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу

Также телеведущая планирует выпустить еще одну литературную новинку этой осенью: «В октябре выйдет новая книга про Азию, про роботов, про всякие летадла механические, автоматические, про супер-пупер-дроны, про гору Эверест, про йети — будет интересно. Мне бы очень хотелось дать чуть больше информации подросшему читателю. Будут более подробные и яркие описания, будут взрослые диалоги, потому что Регина-путешественница тоже подросла, детей у нее стало чуть больше».
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№ 4
Ангелина_Сокол   14.07.2025 - 20:10
Если книжки пишутся с натяжкой, без вдохновения и с подтекстом что "побыстрей бы закончить", то представляю какие должны получиться сказки в итоге. читать далее>>
№ 3
Нина Одилавадзе   14.07.2025 - 11:59
А мне очень нравится Регина и за все она берется с душой и завидной энергией, не дань себе унывать ни при каких обстоятельствах, она горит! Если некоторых она раздражает - это от зависти и не умения... читать далее>>
№ 2
Валентина В. Орлова.   14.07.2025 - 08:16
Кому-то интересно про неё? Как эти люди проникают в новости, в упоминания о них? читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 20:58
Я вообще впервые слышу, чтобы Регина писала сказки. Называется, начинала с Фабрики Звёзд, а теперь чем только не занимается. Но не думаю, что писательница из неё хорошая. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу фотографии
«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу фотографии
«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу фотографии
«Готово три с половиной сказки»: Регина Тодоренко рассказала, что пишет новую книгу фотографии
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