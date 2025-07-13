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«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу

13 июля
2025 год

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13 июля 2025
10 июля в Нижнем Новгороде открылся IX фестиваль нового российского кино «Горький fest». Центральной темой фестиваля в этом году стал авангард в кино и отечественном искусстве, поводом для которой послужил юбилей — 100 лет со дня выхода фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потёмкин"». Среди гостей церемонии открытия были Екатерина Климова, Лянка Грыу, Светлана Бондарчук, Анна Чурина, Анна Невская, Стася Толстая, Алексей Розин, и многие другие.

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Екатерина Климова

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Лянка Грыу

На красной дорожке их встречали сооснователи фестиваля — его президент Михаил Пореченков и генеральный продюсер Оксана Михеева. А ведущими торжественной церемонии выступили Никита Кологривый и Полина Гухман.

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Анна Чурина

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Ольга Филиппова

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Никита Кологривый

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Ксения Суркова

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Алексей Розин

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Анна Ещенко

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Стася Толстая

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Елизавета Юрьева

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Денис Шведов

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Маша Кошина

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Владимир Карпук

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Полина Гухман

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Оксана Михеева и Михаил Пореченков

«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
фото: Жюри фестиваля Егор Москвитин, Алексей Герман, Дарья Грацевич, Александр Плотников и Артем Васильев
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обсуждение >>
№ 3
Mathilde   15.07.2025 - 02:25
... Ну, может и не та, но из тех кто здесь на картинках она все равно лучше всех :) читать далее>>
№ 2
nord   14.07.2025 - 10:52
Климова уже не та. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   13.07.2025 - 21:06
Немного не поняла наряда Ксении Суровой. Что это за бельё прикрытое сеткой в дырку? По-моему вообще не дресс-код мероприятия. читать далее>>
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фильмы
Броненосец «Потемкин»

фотографии >>
«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу фотографии
«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу фотографии
«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу фотографии
«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу фотографии
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