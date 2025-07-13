«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу

10 июля в Нижнем Новгороде открылся IX фестиваль нового российского кино «Горький fest». Центральной темой фестиваля в этом году стал авангард в кино и отечественном искусстве, поводом для которой послужил юбилей — 100 лет со дня выхода фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потёмкин"»
. Среди гостей церемонии открытия были Екатерина Климова
, Лянка Грыу
, Светлана Бондарчук
, Анна Чурина
, Анна Невская
, Стася Толстая
, Алексей Розин
, и многие другие.
фото: Екатерина Климова
фото: Лянка Грыу
На красной дорожке их встречали сооснователи фестиваля — его президент Михаил Пореченков
и генеральный продюсер Оксана Михеева
. А ведущими торжественной церемонии выступили Никита Кологривый
и Полина Гухман
.
фото: Сергей Харченко и Светлана Бондарчук
фото: Анна Невская с супругом Дмитрием Клепацким
фото: Анна Чурина
фото: Ольга Филиппова
фото: Никита Кологривый
фото: Ксения Суркова
фото: Алексей Розин
фото: Анна Ещенко
фото: Ксения Андрианова и Евгений Сангаджиев
фото: Стася Толстая
фото: Елизавета Юрьева
фото: Денис Шведов
фото: Маша Кошина
фото: Владимир Карпук
фото: Полина Гухман
фото: Оксана Михеева и Михаил Пореченков фото: Жюри фестиваля Егор Москвитин, Алексей Герман, Дарья Грацевич, Александр Плотников и Артем Васильев
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