Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

13 июля
2025 год

Лайфстайл >>
13 июля 2025
Актер Артем Ткаченко в скором времени станет отцом в четвёртый раз — у него и его жены Екатерина Стеблина скоро родится ещё один сын. В интервью журналу «ОК!» актер рассказал, как воспринимает отцовство, почему преклоняется перед матерью своих детей и как относится к открытому браку.

«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

В преддверии скорого пополнения в семье актер сильно волнуется — и по поводу состояния жены, и по поводу дальнейшей жизни. Становится многодетным отцом Артем, по его словам, не планировал: «Я вообще думал, что у меня не будет детей. И если быть откровенным, то я до сих пор не осознаю в полной мере, что уже являюсь отцом трёх мальчиков. И четвёртый тоже будет мальчик», — поделился он.

Актер испытывает смешанные чувства от родительства: «Иногда я испытываю гнев, потому что дети отлично знают, как сделать так, чтобы родителям стало плохо, больно, зло, обидно. Они же прекрасные манипуляторы и артисты, а ещё замечательно чувствуют, на какую мозоль надавить и как в какой-то момент сделать тебе максимально неприятно. Но в то же самое время они отдают тебе свою любовь и ничего не требуют взамен. Так что палитра моих чувств очень широкая. Но когда я сегодня смотрел, как мой младший сын скачет на резиновом мячике, я был в шаге от того, чтобы не заплакать от его взгляда, от умиления, от счастья и от осознания того, что со мной это происходит здесь и сейчас».

«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

По его словам, ночные дежурства за ребёнком — это зона ответственности супруги: «Вот «не спать ночью» — это целиком на маме. Если я не сплю ночью, то я не могу потом днём работать. Для меня сон не меньше 6–7 часов очень важен. Иначе я чувствую себя разбитым. Поэтому, осознавая, сколько за последние полтора года спала моя жена Катя, я, конечно, преклоняюсь перед ней, боготворю её и не понимаю, как это с физической точки зрения возможно».

Но многие бытовые вопросы они все-таки делят между собой: «А всё остальное я, конечно, могу и делаю — и с двумя детьми, и с тремя, и с четырьмя буду — кормлю, гуляю, мою, читаю, спать укладываю. Ну, конечно, я не могу сказать, что я получаю от таких вещей бесконечное удовольствие. Иногда, действительно, нет сил, и хочется просто завалиться и ничего не делать. А потом ты смиряешься и понимаешь, что это твоя жизнь, ты сам её себе устроил, и вот в этот момент начинаешь получать удовольствие. Потому что видишь эти счастливые глаза, которые, повторюсь, не требуют ничего взамен. Они тебя просто любят».

«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

Актёр также высказался на тему открытых отношений, подчеркнув, что к выбору других относится спокойно — но для себя такой формат не рассматривает: «Вполне лояльно. Если это не касается моей семьи, конечно. То есть в моей семье открытого брака быть не может. В парадигму моих отношений с женой это не укладывается. Но если кому-то комфортно в открытых отношениях, если пара принимает такое решение в мире и согласии, то ради бога».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Екатерина СтеблинаАртём Ткаченко

фотографии >>
«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви фотографии
«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви фотографии
«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви фотографии
«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Мария Виноградова
Борис Клюев
Наталия Курдюбова
Нино Нинидзе
Борис Новиков
Михаил Пуговкин
Анна Снаткина
Вадим Утенков
Алла Фомичева
Мурилу Бенисиу
Каролина Грушка
Брюно Саломон
Эшли Скотт
Патрик Стюарт
Харрисон Форд
Шэрон Хорган
все родившиеся 13 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?