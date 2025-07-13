«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

Актер Артем Ткаченко
в скором времени станет отцом в четвёртый раз — у него и его жены Екатерина Стеблина
скоро родится ещё один сын. В интервью
журналу «ОК!» актер рассказал, как воспринимает отцовство, почему преклоняется перед матерью своих детей и как относится к открытому браку.
В преддверии скорого пополнения в семье актер сильно волнуется — и по поводу состояния жены, и по поводу дальнейшей жизни. Становится многодетным отцом Артем, по его словам, не планировал: «Я вообще думал, что у меня не будет детей. И если быть откровенным, то я до сих пор не осознаю в полной мере, что уже являюсь отцом трёх мальчиков. И четвёртый тоже будет мальчик»
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Актер испытывает смешанные чувства от родительства: «Иногда я испытываю гнев, потому что дети отлично знают, как сделать так, чтобы родителям стало плохо, больно, зло, обидно. Они же прекрасные манипуляторы и артисты, а ещё замечательно чувствуют, на какую мозоль надавить и как в какой-то момент сделать тебе максимально неприятно. Но в то же самое время они отдают тебе свою любовь и ничего не требуют взамен. Так что палитра моих чувств очень широкая. Но когда я сегодня смотрел, как мой младший сын скачет на резиновом мячике, я был в шаге от того, чтобы не заплакать от его взгляда, от умиления, от счастья и от осознания того, что со мной это происходит здесь и сейчас»
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По его словам, ночные дежурства за ребёнком — это зона ответственности супруги: «Вот «не спать ночью» — это целиком на маме. Если я не сплю ночью, то я не могу потом днём работать. Для меня сон не меньше 6–7 часов очень важен. Иначе я чувствую себя разбитым. Поэтому, осознавая, сколько за последние полтора года спала моя жена Катя, я, конечно, преклоняюсь перед ней, боготворю её и не понимаю, как это с физической точки зрения возможно»
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Но многие бытовые вопросы они все-таки делят между собой: «А всё остальное я, конечно, могу и делаю — и с двумя детьми, и с тремя, и с четырьмя буду — кормлю, гуляю, мою, читаю, спать укладываю. Ну, конечно, я не могу сказать, что я получаю от таких вещей бесконечное удовольствие. Иногда, действительно, нет сил, и хочется просто завалиться и ничего не делать. А потом ты смиряешься и понимаешь, что это твоя жизнь, ты сам её себе устроил, и вот в этот момент начинаешь получать удовольствие. Потому что видишь эти счастливые глаза, которые, повторюсь, не требуют ничего взамен. Они тебя просто любят»
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Актёр также высказался на тему открытых отношений, подчеркнув, что к выбору других относится спокойно — но для себя такой формат не рассматривает: «Вполне лояльно. Если это не касается моей семьи, конечно. То есть в моей семье открытого брака быть не может. В парадигму моих отношений с женой это не укладывается. Но если кому-то комфортно в открытых отношениях, если пара принимает такое решение в мире и согласии, то ради бога»
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