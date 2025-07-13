«Я думал, у меня никогда не будет детей»: Артем Ткаченко о родительстве, бессонных ночах и безусловной любви

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Актрисы и актеры, у которых пятеро и более детей

Звёздочка от звёздочки: Игорь Петренко, Михаил Пореченков и другие многодетные артисты

«Это заставляет мою вагину захлопнуться!»: Шарлиз Терон о нелепых мужчинах и свиданиях на одну ночь

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«Мия не похожа на меня, как будто я её украла»: Софья Синицына рассказала о дочери от Павла Табакова

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