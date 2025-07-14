Ванесса Хадженс станет мамой во второй раз

Год назад Ванесса Хадженс
и ее супруг, бейсболист Коул Такер
, впервые стали родителями. Недолго продержавшись, пара решила сходить за вторым малышом. В соцсетях Ванесса опубликовала серию фото, на которых она стоит вместе со своим мужем: «Раунд второй»
, — подписала актриса пост.
Ванесса Хадженс и Коул Такер познакомились на групповом занятии по медитации. Актриса рассказывала, что первой написала понравившемуся ей во время сеанса бейсболисту, и заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы девушки делали первый шаг в отношениях. Впервые их заметили на свидании в ноябре 2020 года в Лос-Анджелесе.
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