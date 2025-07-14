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Ванесса Хадженс станет мамой во второй раз

14 июля
2025 год

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14 июля 2025
Год назад Ванесса Хадженс и ее супруг, бейсболист Коул Такер, впервые стали родителями. Недолго продержавшись, пара решила сходить за вторым малышом. В соцсетях Ванесса опубликовала серию фото, на которых она стоит вместе со своим мужем: «Раунд второй», — подписала актриса пост.

Ванесса Хадженс станет мамой во второй раз


Ванесса Хадженс станет мамой во второй раз

Ванесса Хадженс и Коул Такер познакомились на групповом занятии по медитации. Актриса рассказывала, что первой написала понравившемуся ей во время сеанса бейсболисту, и заявила, что не видит ничего плохого в том, чтобы девушки делали первый шаг в отношениях. Впервые их заметили на свидании в ноябре 2020 года в Лос-Анджелесе.
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№ 2
Мария_2191   15.07.2025 - 19:11
Вот не стала заморачиваться со всякими предрассудками по поводу, кто должен делать первый шаг, и молодец, всё получилось. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   15.07.2025 - 17:26
Удачи молодой паре. Поздравления сразу со вторым)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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