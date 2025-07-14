Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом

Увлечение гипнозом помогло Дженнифер Энистон
не только избавиться от суеверий
, но и найти вторую половинку. Папарацци засняли 56-летнюю актрису и ее нового 49-летнего возлюбленного Джима Кертиса, известного в сети коуча по отношениям и гипнотерапевта, на отдыхе в Испании.
Сейчас пара отдыхает на яхте недалеко от Майорки. Как сообщает
Daily Mail, Джим и Дженнифер не скрывали чувств, обнимались и целовались.
Актриса была подписана на Джима почти два года и часто лайкала его посты. В блоге он рассказывает, как забыть бывших, найти любовь после 50 лет и рассуждает на другие темы, касающиеся отношений. Также он публикует упражнения «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви» и учит правильно манифестировать свои желания.
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