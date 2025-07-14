Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «История рыцаря»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом

14 июля
2025 год

Лайфстайл >>
14 июля 2025
Увлечение гипнозом помогло Дженнифер Энистон не только избавиться от суеверий, но и найти вторую половинку. Папарацци засняли 56-летнюю актрису и ее нового 49-летнего возлюбленного Джима Кертиса, известного в сети коуча по отношениям и гипнотерапевта, на отдыхе в Испании.

Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом

Сейчас пара отдыхает на яхте недалеко от Майорки. Как сообщает Daily Mail, Джим и Дженнифер не скрывали чувств, обнимались и целовались.

Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом

Актриса была подписана на Джима почти два года и часто лайкала его посты. В блоге он рассказывает, как забыть бывших, найти любовь после 50 лет и рассуждает на другие темы, касающиеся отношений. Также он публикует упражнения «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви» и учит правильно манифестировать свои желания.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дженнифер Энистон рассказала, как гипноз помог ей избавиться от суеверий
Поиск по меткам
любовьпсихология
персоны
Дженнифер Энистон

фотографии >>
Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом фотографии
Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом фотографии
Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом фотографии
Дженнифер Энистон встречается с гипнотерапевтом Джимом Кертисом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «История рыцаря»

Скорбим

Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.

День рождения >>

Анна Антонова
Виталий Гогунский
Владимир Козел
Юлия Куварзина
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Евгений Шириков
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Ренато Поццетто
Нина Семашко
Гарри Дин Стэнтон
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?