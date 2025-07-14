«Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку

Сергей Городничий
, известный по ролям в сериалах «Цикады»
и «Ландыши. Такая нежная любовь»
, рассказал, почему последние годы носит короткую стрижку. Оказалось, всё началось с расставания.
«Я расстался с девушкой, что меня и подтолкнуло к кардинальным внешним изменениям, хотя это женская история. Я подумал, что никогда не брился наголо, разве что в детстве, и решил, что самое время опробовать это. И я стал себя чувствовать намного свежее и комфортнее»
, — рассказал Сергей в интервью
с журналом «Атмосфера».
По словам актёра, стрижка повлияла не только на самочувствие, но и органично легла на роли: «Потом это легло на Вадима из «Цикад», а следом и на Лёху отлично. Я пытался отрастить волосы, но работы мешали этому. А я хотел волосы до плеч, как Брэд Питт, одно время ходил и Даниил Воробьёв»
.
Городничий признаётся, что внешние перемены у него часто связаны с внутренним состоянием: «Мне интересно наблюдать, как от каких-то внешних изменений меняется моё внутреннее ощущение. Понял, что, когда я не стрижен, испытываю определённую тяжесть. На меня волосы давят. Как только убираю их, появляется лёгкость и конкретность, а взор становится острее»
.
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