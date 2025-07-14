«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе

Сергей Городничий
с теплотой вспоминает свои первые шаги на сцене, которые начались в Театре юношеского творчества (ТЮТ)
в Санкт-Петербурге. В интервью журналу «Атмосфера» актёр рассказал
, как попал в труппу и почему не доучился до конца.
«Я с первоклассниками играл в образе Буратино и достаточно свободно себя чувствовал на сцене. Мне это понравилось, и я подумал, что надо найти какую-то театралку. Вначале искал на районе, потом мне кто-то сказал про ТЮТ. Кстати, чтобы попасть туда, нужно было пройти три тура. Помимо того что мы развивались как актёры, все прикреплялись к определённому цеху. Я был в монтировочном, это самый классный цех для мужиков, как для девушек — гримёрный. То время было прекрасным. Я занимался там почти три года, а потом меня выгнали за драку»
, — признался Сергей.
По словам актёра, конфликт не был серьёзным, но закончился для него и его товарища одинаково — исключением из театра: «Ничего серьёзного не произошло. Просто мой товарищ оскорбил мою, на тот момент, девушку. И когда мы вышли из театра, я ему давал люлей. Это увидел наш педагог, и в качестве наказания решили исключить обоих. Но это уже было незадолго до окончания школы, поэтому я просто не получил диплом. У меня никакой обиды нет. Чем разбираться, кто виноват, кто прав (так как вроде бы побил я, но при этом он понимал, что и сам бы в морду за такое дал), мастер мудро решил, что ни одному, ни другому здесь не место. Тем более у нас с другом же был конфликт, и всё могло повториться»
.
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