Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе

14 июля
2025 год

Лайфстайл >>
14 июля 2025
Сергей Городничий с теплотой вспоминает свои первые шаги на сцене, которые начались в Театре юношеского творчества (ТЮТ) в Санкт-Петербурге. В интервью журналу «Атмосфера» актёр рассказал, как попал в труппу и почему не доучился до конца.

«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе

«Я с первоклассниками играл в образе Буратино и достаточно свободно себя чувствовал на сцене. Мне это понравилось, и я подумал, что надо найти какую-то театралку. Вначале искал на районе, потом мне кто-то сказал про ТЮТ. Кстати, чтобы попасть туда, нужно было пройти три тура. Помимо того что мы развивались как актёры, все прикреплялись к определённому цеху. Я был в монтировочном, это самый классный цех для мужиков, как для девушек — гримёрный. То время было прекрасным. Я занимался там почти три года, а потом меня выгнали за драку», — признался Сергей.

«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе

По словам актёра, конфликт не был серьёзным, но закончился для него и его товарища одинаково — исключением из театра: «Ничего серьёзного не произошло. Просто мой товарищ оскорбил мою, на тот момент, девушку. И когда мы вышли из театра, я ему давал люлей. Это увидел наш педагог, и в качестве наказания решили исключить обоих. Но это уже было незадолго до окончания школы, поэтому я просто не получил диплом. У меня никакой обиды нет. Чем разбираться, кто виноват, кто прав (так как вроде бы побил я, но при этом он понимал, что и сам бы в морду за такое дал), мастер мудро решил, что ни одному, ни другому здесь не место. Тем более у нас с другом же был конфликт, и всё могло повториться».
версия для печати

обсуждение >>
№ 6
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 20:33
... Я смотрю, что сейчас не особо то всегда обращают внимания на наличие этой самой "бумажки". Многие на экранах даже образования не имеют, а снимаются удачно, например как Акиньшина, Снигирь. читать далее>>
№ 5
Киноман1985   18.07.2025 - 16:49
... бумажка как доказательство о учебе. без нее не поверят, скажут лжец! он конечно может сыграть. читать далее>>
№ 4
Angelika77   17.07.2025 - 18:26
Ну Сергей не сильно то и парится по этому поводу, просто не получил бумажку на руки об окончании учёбы, а так всё что мог - усвоил. читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 17:22
зачем за драку исключать, тем более на улице, тем более это эмоции. подрались и разошлись. не правильно так делать. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   15.07.2025 - 19:12
Смотрю на Сергея и понимаю, что быть лысым ему идёт больше, чем носить обычную мужскую стрижку. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Я расстался с девушкой»: Сергей Городничий объяснил, почему носит короткую стрижку
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Сергей Городничий
театры
ТЮТ

фотографии >>
«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе фотографии
«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе фотографии
«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе фотографии
«Меня выгнали за драку»: Сергей Городничий рассказал, почему не доучился в ТЮТе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Кара
17 июля ушёл из жизни режиссёр Юрий Кара.
Кайрат Кемалов
17 июля ушёл из жизни актёр Кайрат Кемалов.
Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.
Андрей Соколов
14 июля ушёл из жизни режиссёр Андрей Соколов.
Константин Орлов
7 июля на СВО погиб актёр Константин Орлов.

День рождения >>

Леонид Барац
Екатерина Варченко
Мисак Геворкян
Прохор Дубравин
Андрей Ильин
Герман Колушкин
Екатерина Никитина
Татьяна Черкасова
Анна Яновская
Кристен Белл
Джеймс Бролин
Рене Дари
Вин Дизель
Чейз Кроуфорд
Элизабет МакГоверн
Джеймс Нортон
все родившиеся 18 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram