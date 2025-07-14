Юрий Мороз скончался от онкологического заболевания

Как отмечает Shot, в последнее время Мороз практически не вставал с кровати и передвигался на коляске. О смерти артиста также написали его дочь Дарья и жена Виктория: «Дорогие друзья! Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец , нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — опубликовали они пост в соцсетях.
фото: Виктория Исакова и Юрий Мороз
Первая жена Мороза Марина Левтова, от которой родилась Дарья, погибла, разбившись на снегоходе в 2000 году. Через три года В 2003 году Юрий женился на Виктории Исаковой. В том же году актриса родила дочь, но она умерла в возрасте трёх месяцев. В 2015 году супруги вновь стали родителями — у них родилась дочь Варвара, которой сейчас девять лет.
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