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Юрий Мороз скончался от онкологического заболевания

14 июля
2025 год

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14 июля 2025
Сегодня стало известно, что после продолжительной болезни в возрасте 68 лет умер режиссер Юрий Мороз — отец Дарьи Мороз и муж Виктории Исаковой. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению артиста, у Юрия был рак поджелудочной железы.

Юрий Мороз скончался от онкологического заболевания
фото: Юрий и Дарья Мороз

Как отмечает Shot, в последнее время Мороз практически не вставал с кровати и передвигался на коляске. О смерти артиста также написали его дочь Дарья и жена Виктория: «Дорогие друзья! Как вы уже знаете, сегодня от нас ушел наш прекрасный Юрочка! Папася Юрася. Никак иначе мы его не называли. Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец , нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон», — опубликовали они пост в соцсетях.

Юрий Мороз скончался от онкологического заболевания
фото: Виктория Исакова и Юрий Мороз

Первая жена Мороза Марина Левтова, от которой родилась Дарья, погибла, разбившись на снегоходе в 2000 году. Через три года В 2003 году Юрий женился на Виктории Исаковой. В том же году актриса родила дочь, но она умерла в возрасте трёх месяцев. В 2015 году супруги вновь стали родителями — у них родилась дочь Варвара, которой сейчас девять лет.
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№ 6
Киноман1985   18.07.2025 - 17:12
Прискорбно. RIP читать далее>>
№ 5
Кувшинка   17.07.2025 - 14:37
Очень жаль, помню его еще в фильме Пацаны, он там снимался с женой Мариной, маленькая роль, но заметная, ну что сказать.... Судьба... Очень нравится Дарья Мороз, и Виктория Исакова, хорошо помню в советских... читать далее>>
№ 4
ДаринаКароль   16.07.2025 - 18:16
Дарья очень похожа на Юрия, особенно глазами. Соболезную утрате! читать далее>>
№ 3
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 17:31
Рак продолжает убивать тысячи людей. Очень жаль. читать далее>>
№ 2
Респ.Коми   16.07.2025 - 00:08
Царствия Небесного! читать далее>>
Всего сообщений: 6
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