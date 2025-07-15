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Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

15 июля
2025 год

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15 июля 2025
Диана Крюгер родилась 15 июля 1976 года в маленькой немецкой общине Альгермиссен. Известно, что Диана, будучи подростком, занималась балетом и даже поступила в Королевскую балетную школу в Лондоне. Однако о пуантах пришлось забыть, всему виной — травма колена. Позже актриса отметила, что трудности только закалили ее характер.

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Настоящая фамилия звезды — Хайдкрюгер, а Крюгер — это псевдоним. Упростить фамилию Диане посоветовал Люк Бессон. На этом советы режиссёра не закончились. В интервью BURO актриса рассказала, что именно Люк Бессон подал ей идею стать актрисой: «Люк был первым человеком из киноиндустрии, который увидел мою фотографию в журнале и решил, что моя внешность больше подходит для актёрской работы. Он пригласил меня для участия в кастинге на роль в картине «Пятый элемент», но я плохо говорила по-французски. Тогда он сказал мне: “Я не буду звать тебя сниматься в этом фильме, но ты должна обязательно попробовать себя в роли актрисы”».

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Чуйка режиссёра не подвела! Сейчас, помимо успешной работы в кино, Диана Крюгер прекрасно справляется с ролью матери.
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обсуждение >>
№ 2
Мария_2191   15.07.2025 - 19:02
... А я вот вспомнила романтическую комедию (не помню название), как героине Дианы пришлось выехать в чужую страну и фиктивно расписаться с мужчиной, чтобы якобы снять проклятие с рода. читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   15.07.2025 - 17:24
Сейчас сижу и вспоминаю кино с Дианой. В голову пришел только сериал Мост. Под впечатлением. Американская переделка про мексиканскую мафию. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет фотографии
Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет фотографии
Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет фотографии
Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет фотографии
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