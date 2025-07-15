Рождение звезды: Диане Крюгер исполнилось 49 лет

Диана Крюгер
родилась 15 июля 1976 года в маленькой немецкой общине Альгермиссен. Известно, что Диана, будучи подростком, занималась балетом и даже поступила в Королевскую балетную школу в Лондоне. Однако о пуантах пришлось забыть, всему виной — травма колена. Позже актриса отметила, что трудности только закалили ее характер.
Настоящая фамилия звезды — Хайдкрюгер, а Крюгер — это псевдоним. Упростить фамилию Диане посоветовал Люк Бессон
. На этом советы режиссёра не закончились. В интервью BURO
актриса рассказала, что именно Люк Бессон подал ей идею стать актрисой: «Люк был первым человеком из киноиндустрии, который увидел мою фотографию в журнале и решил, что моя внешность больше подходит для актёрской работы. Он пригласил меня для участия в кастинге на роль в картине «Пятый элемент», но я плохо говорила по-французски. Тогда он сказал мне: “Я не буду звать тебя сниматься в этом фильме, но ты должна обязательно попробовать себя в роли актрисы”
».
Чуйка режиссёра не подвела! Сейчас, помимо успешной работы в кино, Диана Крюгер прекрасно справляется с ролью матери
.
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