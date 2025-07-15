Сара Джессика Паркер подтвердила слухи о романе с Николасом Кейджем

В начале 90-х в жёлтой прессе блуждал слух о романе Сары Джессики Паркер и Николаса Кейджа — актёры как-то особенно убедительно сыграли влюблённых в романтической комедии «Медовый месяц в Вегасе» (двойником которой стала драма «Непристойное предложение», вышедшая годом позднее). Актёры никогда не комментировали слухи о своём романе, но вот спустя 34 года Сара Джессика Паркер подтвердила эту допотопную сплетню в эфире шоу Энди Коэна. Впрочем, никаких подробностей актриса не озвучила, просто утвердительно ответив на прямой вопрос ведущего. Пикантности этой истории добавляет то, что роман актёров вспыхнул незадолго до знакомства Паркер с будущим мужем Мэттью Бродериком.
фото: Сара Джессика Паркер и Николас Кейдж
Зато деталями поделился Николас Кейдж: «Мне нравилась Сара, но, кажется, я провалил проверку мамой», — вспомнил актёр в комментарии изданию "E! News". «Помню, мы сидели в какой-то русской чайной, и я уж не знаю, виновата ли в этом моя голубая мотоциклетная куртка (которая у меня до сих пор есть) или синусит, но больше Сара мне не звонила».
фото: Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик
В итоге Сара нашла счастье в многолетнем браке с Бродериком, родив ему 3 детей, а Кейдж женился и разводился в режиме диареи (один его брак длился всего четыре дня). Впрочем, его пятый брак с Рико Шибата длится уже целых четыре года и супруги воспитывают 3-летнюю дочь Августу Франческу.
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