«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков

На днях в рамках кинофестиваля "Горький fest", открывшегося
10 июля в Нижнем Новгороде, прошёл ежегодный завтрак благотворительного фонда Светланы Бондарчук
и Евгении Поповой
"Action!". В этом году гостями завтрака стали Екатерина Климова
, Стася Толстая
, Лянка Грыу
, Евгений Сангаджиев
, Михаил Пореченков
, Ольга Сутулова
и другие.
фото: Екатерина Климова
фото: Ольга Сутулова
фото: Полина Гухман
фото: Анна Невская
фото: Лянка Грыу
фото: Сергей Харченко и Светлана Бондарчук
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова
фото: Михаил Пореченков и Оксана Михеева фото: Стася Толстая
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