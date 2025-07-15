Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков

15 июля
2025 год

Лайфстайл >>
15 июля 2025
На днях в рамках кинофестиваля "Горький fest", открывшегося 10 июля в Нижнем Новгороде, прошёл ежегодный завтрак благотворительного фонда Светланы Бондарчук и Евгении Поповой "Action!". В этом году гостями завтрака стали Екатерина Климова, Стася Толстая, Лянка Грыу, Евгений Сангаджиев, Михаил Пореченков, Ольга Сутулова и другие.

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Екатерина Климова

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Ольга Сутулова

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Полина Гухман

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Анна Невская

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Лянка Грыу

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Сергей Харченко и Светлана Бондарчук

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Михаил Пореченков и Оксана Михеева

«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков
фото: Стася Толстая
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария_2191   15.07.2025 - 18:58
очень понравился образ Климовой, особенно босоножки) Хочу и себе такие)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Горький fest»: Екатерина Климова, Никита Кологривый и Лянка Грыу
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекГорький festстиль
персоны
Ксения АндриановаСветлана БондарчукГригорий ВерникАлексей Герман (младший)Лянка ГрыуПолина ГухманАнна ЕщенкоЕкатерина КлимоваМаша КошинаОксана МихееваАнна НевскаяМихаил ПореченковЕвгений СангаджиевКсения СурковаОльга СутуловаСтася ТолстаяВладимир Хотиненко

фотографии >>
«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков фотографии
«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков фотографии
«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков фотографии
«Горький fest»: Анна Невская, Ольга Сутулова и Михаил Пореченков фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Мороз
14 июля ушёл из жизни актёр, режиссёр Юрий Мороз.
Александр Митта
14 июля ушёл из жизни режиссёр, сценарист Александр Митта.
Андрей Соколов
14 июля ушёл из жизни режиссёр Андрей Соколов.
Йорген Лийк
13 июля ушёл из жизни актёр Йорген Лийк.

День рождения >>

Валерий Бабятинский
Данила Дунаев
Евгения Крегжде
Агния Кузнецова
Константин Милованов
Геннадий Полока
Константин Силаков
Александр Хвыля
Антон Шурцов
Жанна Эппле
Ян Майкл Винсент
Джанни Гарко
Брайан Остин Грин
Ирен Жакоб
Диана Крюгер
Бриджит Нильсен
Терри О'Куин
все родившиеся 15 июля >>

Афиша кино >>

Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Городские легенды. Парк кошмаров
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
Златовласка
комедия, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Чехия, 2025
Косолапый агент
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2021
Легенда о великанах
боевик, исторический фильм, приключения, фэнтези
Испания, Франция, 2022
Увидеть Париж и...
комедия
Италия, 2024
Хорошенькая
драма
США, 2024
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Одержимые: Наследие дьявола
фильм ужасов
Австралия, 2024
Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram