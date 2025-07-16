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Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты

16 июля
2025 год

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16 июля 2025
Недавно восьмикратный отец Евгений Цыганов опубликовал в своих соцсетях фотографию старших сыновей, и Кино-Театр.Ру решил вспомнить других артистов, поднимающих российскую демографию с колен. Но и за бугром есть немало актёров, активно воплощающих мечту о большой дружной семье.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Джеймс Ван Дер Бик с детьми

Например, Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона». Актёр растит шестерых детей в браке с Кимберли Брук: дочерей Оливию, Аннабель, Эмилию и Гвендолин и сыновей Джошуа и Джеремайю. Несколько лет назад актёр признался, что путь к такому количеству детей был нелегким. В браке с ним Кимберли пережила пять выкидышей, часть из которых произошли на поздних сроках беременности.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Семья Джеймса Ван Дер Бика

Ещё одним откровением актёра в социальных сетях стал разговор о поставленном ему диагнозе. Джеймс борется с раком толстой кишки и в соцсетях открыто говорит о том, что прошедший год был самым тяжёлым в его жизни: «Я больше не мог быть мужем, который помогал жене. Я больше не мог быть отцом и забирать детей из школы, укладывать их спать и быть рядом с ними. Я не мог быть кормильцем, потому что не работал. Я даже не мог быть садоводом, потому что не было сил обрезать деревья в срок».

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Алек Болдуин с дочерью Айрленд

В 2012 году у 54-летнего на тот момент Алека Болдуина была всего одна дочь Айрленд от брака с бывшей женой Ким Бэсингер. Актёр очень хотел больше детей, но он даже не подозревал, что в ближайшие 13 лет его новая супруга Хилария так серьёзно отнесётся к делу прироста семьи.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Алек и Хилария Болдуины с детьми

В браке с Хиларией у Алека родились (пока что) 7 детей, причём одну дочь, Марию Люсию Викторию, выносила и родила суррогатная мать. И не то, чтобы Хилария не могла сделать это сама — за пять месяцев до рождения Марии она родила сына Эдуардо.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Семья Скарсгардов

Самой звёздной из многодетных семей можно назвать актёрский клан Скарсгардов. Стеллан Скарсгард, отец восьмерых детей, не только сам успешно снимается в кино, но и заражает семью любовью к этому искусству. От первой жены Мю Гюнтер у актёра родилось пятеро сыновей, в том числе любимые нами Александр, Густав и Билл, а также дочь Эйя. Менее известными детьми от первого брака стали Сэм и Вальтер.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Густав, Билл и Александр Скарсгарды

Вторая жена Меган Эверетт подарила Стеллану ещё двоих сыновей: Оссиана и Колбьорна. Несколько раз Скарсгард-старший утверждал, что не помогал детям пробиться на большой экран. Однако, как актёр рассказал Vanity Fair, он ничего не имеет против того, чтобы поработать на одной площадке с сыновьями: «Я как-то работал с Густавом, в исторической постановке, и у нас обоих были бороды. И когда мы впервые вышли на съёмочную площадку, то начали смеяться и не могли остановиться. Но это прекрасно, потому что у вас одинаковое чувство юмора, вы одинаково читаете сценарий…»

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Сильвестр Сталлоне с женой и дочками

В ряду многодетных отцов стоит и Сильвестр Сталлоне: всего у него пятеро детей. В союзе с Сашей Зак родились двое сыновей Сейдж и Серджо. Первенцу Сталлоне прочили успех в кино, но раскрыть таланты молодой человек не успел: Сейдж скончался в 36 лет от атеросклероза коронарных артерий. О Серджо почти ничего не известно, кроме того, что ему диагностировали аутизм.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Сильвестр Сталлоне с сыном Сэйджем

Второй брак Сильвестра Сталлоне с Бриджит Нильсен оказался бездетным. В третий раз актёр женился на модели Дженнифер Флавин, которая родила ему трёх дочерей: Софию, Систин и Скарлетт. Старшей дочери Сталлоне в августе уже исполнится 29 лет, а Систин вовсю осваивает карьеру модели.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с детьми

Арнольд Шварценеггер, известный не только участием в фильме «Терминатор», но и своей карьерой губернатора Калифорнии, отличился также и ролью отца. У актёра пятеро детей: четверо родились в браке с племянницей Джона Кеннеди Марией Шрайвер. В семье две дочки и два сына, каждый из которых уже занимается своей карьерой. Старшая Кэтрин — писательница и блогер и по совместительству супруга актера Криса Пратта. Её сестра Кристина — редактор, кинопродюсер и модель. О среднем сыне Кристофере известно не так много, зато его брат Патрик Шварценеггер — крайне медийная личность. Он успел прославиться несколькими ролями в кино, например, в «Полночном солнце» и «Белом лотосе», а также своей модельной внешностью и предпринимательской жилкой.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Патрик Шварценеггер

Однако семейную жизнь клана Терминатора нельзя назвать безоблачной: в конце 2021 года пара разошлась окончательно, но на развод потребовалось около 10 лет. Долгий процесс был обусловлен имущественными спорами, а главной причиной расставания, судя по всему, стал внебрачный сын актёра от домработницы. Милдред Баэна родила сына Джозефа Баэну спустя пять дней после того, как на свет появился Кристофер.

Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты
фото: Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном Джозефом Баэной

Сейчас внебрачный сын Арнольда занимается бодибилдингом и снимается в кино. Отец видит в нем «фантастического человека», но и о прежней семье говорит с теплом. «Я думаю, что нет ничего важнее, чем иметь рядом с собой хорошего партнера, и на каждом шагу Мария была именно такой. У нас действительно прекрасные отношения. В любой особенный день мы собираемся как семья, и все счастливы. Но это, конечно, не то, что было, когда мы жили вместе под одной крышей как семья», — приводит слова Шварценеггера Daily Mail. Сейчас актёр переживает кризис, с которым ему помогает справиться его знаменитый зверинец.
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№ 3
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 16:24
... целых пять не каждая переживет. после одного боятся проходить через это. видимо железная женщина, психика стальная. читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   16.07.2025 - 17:25
Ох как мне жалко супругу Джеймса Ван Дер Бика. Мало того, что она и так родила и воспитала вместе с актёром 6 детей, но ещё и пережила аж 5 выкидышей на поздних сроках. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 17:13
Совсем не много многодетных. Пару выскочек на 6-7 детей, а большинство имеет 1-2. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты фотографии
Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты фотографии
Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты фотографии
Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты фотографии
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