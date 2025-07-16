Звёздочка от звёздочки: Алек Болдуин, Арнольд Шварценеггер и другие многодетные артисты

Например, Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона». Актёр растит шестерых детей в браке с Кимберли Брук: дочерей Оливию, Аннабель, Эмилию и Гвендолин и сыновей Джошуа и Джеремайю. Несколько лет назад актёр признался, что путь к такому количеству детей был нелегким. В браке с ним Кимберли пережила пять выкидышей, часть из которых произошли на поздних сроках беременности.
фото: Семья Джеймса Ван Дер Бика
Ещё одним откровением актёра в социальных сетях стал разговор о поставленном ему диагнозе. Джеймс борется с раком толстой кишки и в соцсетях открыто говорит о том, что прошедший год был самым тяжёлым в его жизни: «Я больше не мог быть мужем, который помогал жене. Я больше не мог быть отцом и забирать детей из школы, укладывать их спать и быть рядом с ними. Я не мог быть кормильцем, потому что не работал. Я даже не мог быть садоводом, потому что не было сил обрезать деревья в срок».
фото: Алек Болдуин с дочерью Айрленд
В 2012 году у 54-летнего на тот момент Алека Болдуина была всего одна дочь Айрленд от брака с бывшей женой Ким Бэсингер. Актёр очень хотел больше детей, но он даже не подозревал, что в ближайшие 13 лет его новая супруга Хилария так серьёзно отнесётся к делу прироста семьи.
фото: Алек и Хилария Болдуины с детьми
В браке с Хиларией у Алека родились (пока что) 7 детей, причём одну дочь, Марию Люсию Викторию, выносила и родила суррогатная мать. И не то, чтобы Хилария не могла сделать это сама — за пять месяцев до рождения Марии она родила сына Эдуардо.
фото: Семья Скарсгардов
Самой звёздной из многодетных семей можно назвать актёрский клан Скарсгардов. Стеллан Скарсгард, отец восьмерых детей, не только сам успешно снимается в кино, но и заражает семью любовью к этому искусству. От первой жены Мю Гюнтер у актёра родилось пятеро сыновей, в том числе любимые нами Александр, Густав и Билл, а также дочь Эйя. Менее известными детьми от первого брака стали Сэм и Вальтер.
фото: Густав, Билл и Александр Скарсгарды
Вторая жена Меган Эверетт подарила Стеллану ещё двоих сыновей: Оссиана и Колбьорна. Несколько раз Скарсгард-старший утверждал, что не помогал детям пробиться на большой экран. Однако, как актёр рассказал Vanity Fair, он ничего не имеет против того, чтобы поработать на одной площадке с сыновьями: «Я как-то работал с Густавом, в исторической постановке, и у нас обоих были бороды. И когда мы впервые вышли на съёмочную площадку, то начали смеяться и не могли остановиться. Но это прекрасно, потому что у вас одинаковое чувство юмора, вы одинаково читаете сценарий…»
фото: Сильвестр Сталлоне с женой и дочками
В ряду многодетных отцов стоит и Сильвестр Сталлоне: всего у него пятеро детей. В союзе с Сашей Зак родились двое сыновей Сейдж и Серджо. Первенцу Сталлоне прочили успех в кино, но раскрыть таланты молодой человек не успел: Сейдж скончался в 36 лет от атеросклероза коронарных артерий. О Серджо почти ничего не известно, кроме того, что ему диагностировали аутизм.
фото: Сильвестр Сталлоне с сыном Сэйджем
Второй брак Сильвестра Сталлоне с Бриджит Нильсен оказался бездетным. В третий раз актёр женился на модели Дженнифер Флавин, которая родила ему трёх дочерей: Софию, Систин и Скарлетт. Старшей дочери Сталлоне в августе уже исполнится 29 лет, а Систин вовсю осваивает карьеру модели.
фото: Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер с детьми
Арнольд Шварценеггер, известный не только участием в фильме «Терминатор», но и своей карьерой губернатора Калифорнии, отличился также и ролью отца. У актёра пятеро детей: четверо родились в браке с племянницей Джона Кеннеди Марией Шрайвер. В семье две дочки и два сына, каждый из которых уже занимается своей карьерой. Старшая Кэтрин — писательница и блогер и по совместительству супруга актера Криса Пратта. Её сестра Кристина — редактор, кинопродюсер и модель. О среднем сыне Кристофере известно не так много, зато его брат Патрик Шварценеггер — крайне медийная личность. Он успел прославиться несколькими ролями в кино, например, в «Полночном солнце» и «Белом лотосе», а также своей модельной внешностью и предпринимательской жилкой.
фото: Патрик Шварценеггер
Однако семейную жизнь клана Терминатора нельзя назвать безоблачной: в конце 2021 года пара разошлась окончательно, но на развод потребовалось около 10 лет. Долгий процесс был обусловлен имущественными спорами, а главной причиной расставания, судя по всему, стал внебрачный сын актёра от домработницы. Милдред Баэна родила сына Джозефа Баэну спустя пять дней после того, как на свет появился Кристофер.
фото: Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном Джозефом Баэной
Сейчас внебрачный сын Арнольда занимается бодибилдингом и снимается в кино. Отец видит в нем «фантастического человека», но и о прежней семье говорит с теплом. «Я думаю, что нет ничего важнее, чем иметь рядом с собой хорошего партнера, и на каждом шагу Мария была именно такой. У нас действительно прекрасные отношения. В любой особенный день мы собираемся как семья, и все счастливы. Но это, конечно, не то, что было, когда мы жили вместе под одной крышей как семья», — приводит слова Шварценеггера Daily Mail. Сейчас актёр переживает кризис, с которым ему помогает справиться его знаменитый зверинец.
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