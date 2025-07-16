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Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо

16 июля
2025 год

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16 июля 2025
С 30 июня по 13 июля в Лондоне шёл Уимблдонский турнир, по обыкновению притягивающий внимание королевских особ и знаменитостей. За две недели на соревнованиях успели побывать Николь Кидман, Лили Коллинз, Кира Найтли, Лиам и Крис Хемсворт, Джессика Альба, Бенедикт Камбербэтч, Сиенна Миллер, Эдди Редмэйн, Кейт Бланшетт, Орландо Блум, Леонардо ДиКаприо, Робин Райт и другие.

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Лиам Хемсворт

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Лили Коллинз и Айла Фишер

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Патрик Демпси с женой и дочерью

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Крис Хемсворт

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Бенедикт Камбербэтч

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Джессика Альба с дочерью

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Кейт Бланшетт

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Эдди Редмэйн с женой

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Кейт Миддлтон

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Кира Найтли с мужем

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Леонардо ДиКаприо

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Лили Коллинз

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Приянка Чопра и Ник Джонас

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Люси Бойнтон

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Николь Кидман

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Том Холланд

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Робин Райт

Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо
фото: Сиенна Миллер
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 20:38
Хорошая часть людей приезжает на финал не понятно зачем. Им что платит турнир за визит. Чопра, Бланшет, Найтли они не появляются на теннисе не фанаты, точно знаю потому что смотрю. Даже у себя дома на... читать далее>>
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Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо фотографии
Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо фотографии
Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо фотографии
Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо фотографии
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