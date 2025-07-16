Элитарный спорт: Кира Найтли, Крис Хемсворт и Леонардо ДиКаприо

Новости кино
Ему было 68 лет
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13 июля, 23:45, Кино ТВ
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В марте балерину жестоко раскритиковали за её дебютную партию
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Открытие IX фестиваля нового российского кино в Нижнем Новгороде
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Также стало известно, кто сыграет Невилла Долгопупса и Дадли Дурсля
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Мария Безрук об уникальной роли в российском кино рано ушедшего режиссера
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Звезда «Острова», «Мылодрамы» и «Инкассаторов» – о пути из драмы в комедию, уникальных сериалах и правде, которой не хватает российскому кино
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Чем обязано режиссеру российское кино
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