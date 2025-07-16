Ода Оде: Данила Козловский признался, что до рождения дочери его жизнь была "предисловием"

Данила исполнил композицию Аллы Пугачёвой "Любовь, похожая на сон" и посвятил её дочери. «Эта песня — бесконечная ода любви. А сейчас Ода — и есть моя жизнь. Так зовут мою дочь. Кажется, всё, что было до её рождения, — какое-то сплошное предисловие к настоящей жизни. Я хочу, чтобы она ошибалась, хочу, чтобы у неё были свои любимые песни. Я подозреваю, слушать их будет невозможно. Я хочу, чтобы она улыбалась», — заявил Козловский.
фото: Ольга Зуева с Одой Валентиной
Ода родилась в 2020 году в США, но вскоре после её рождения артисты расстались по неизвестной причине. А чуть позже в одном из интервью Козловский, не вдаваясь в подробности, признался, что "поступил несправедливо и гадко" по отношению к Зуевой. Вполне возможно, что под этим эвфимизмом актёр имел в виду измену, особенно, если учитывать слухи о его романе с Оксаной Акиньшиной, с которой Козловский снимался в фильме «Чернобыль», вышедшем в том же 2020 году. Козловский и Акиньшина так и не подтвердили свой роман, но изредка появлялись вместе на светских мероприятиях и провели отпуск в Африке.
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