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Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова

16 июля
2025 год

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16 июля 2025
Фестиваль "Театральный бульвар", открывшийся в Москве 1 июня, продолжит свою работу до 31 августа. За полтора месяца работы фестиваля его посетили более 500 тысяч зрителей, а среди его гостей и участников были замечены Аня Чиповская, Юлия и Анна Пересильд, Павел Табаков, Мария Голубкина, Гоша Куценко и другие.

Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова
фото: Аня Чиповская

Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова
фото: Евгения Симонова

Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова
фото: Пётр Дранга и Александра Ребенок

Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова
фото: Анна Ардова

Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова
фото: Гоша Куценко

Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова
фото: Юлия и Анна Пересильд
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обсуждение >>
№ 3
Киноман1985   18.07.2025 - 16:34
За полтора месяца пришло больше народу. Попробуй всех выследи и сфоткай. Идейка нормальная. читать далее>>
№ 2
Angelika77   17.07.2025 - 18:13
Собрались прям самые настоящие "театралы". Чиповская приятно порадовала глаз своим платьем) читать далее>>
№ 1
Венера333   17.07.2025 - 10:16
Анна Пересильд теперь везде будет) Вообще не узнала Анну Ардову, либо из-за очков, либо набрала вес) Петр вообще какой-то другой стал, похорошел что ли. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова фотографии
Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова фотографии
Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова фотографии
Крошки-театралы: Мария Голубкина, Аня Чиповская и Евгения Симонова фотографии
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