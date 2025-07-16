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«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях

16 июля
2025 год

Лайфстайл >>
16 июля 2025
Ирина Горбачёва стала героиней нового выпуска шоу «Натальная карта», в эфире которого призналась, что с момента развода с Антоном Савлеповым ни с кем не состояла в отношениях. И если когда-то одиночество вселяло в неё тревогу, то сейчас актриса честно призналась себе, что ей хорошо одной.

«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях

«Сейчас я не в отношениях уже 2,5 года. Я ни с кем не встречаюсь и меня это уже не парит так, как парило какое-то время назад. Для меня секс — это не супер-важная вещь в жизни. Есть женщины, которым это необходимо. Но я абсолютно не сексоголик. Моя одержимость чем-то (проектом, созданием чего-то) тянет меня больше, нежели любовные отношения».

«Я всё время себя ловила на какой-то программе. Например, оказываюсь я в каком-то месте, где есть интересный мужчина. И я понимаю, что я как белка на орех подскакиваю и начинаю думать — этот орех мне под силу? Я пробью эту скорлупу? Это как вшитая программа. А потом ты такой: стоп, мне вообще это нафиг не надо. Мне вообще не хочется сейчас лузгать орешки. Мне классно что-то делать в творчестве».

«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях

Актриса даже сходила на какой-то ретрит, участники которого постигали природу женского и мужского и отчаянно хотели встретить своих «кармических» партнёров. А вот Ирина в процессе поняла, что ей сейчас вообще это не нужно. «На самом деле сейчас я хочу выстроить крепкие и честные отношения с собой. Это в приоритете. Я ещё с собой не до конца научилась жить в ладу. Это очень важно. А перемещаться на кого-то, прыгать из отношений в отношения — это лёгкая задачка. Я не закрыта. Мне просто правда классно одной. Мне с собой не скучно».

«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях

При этом актриса вполне допускает, что её «кармический» партнёр никогда не появится: «Я это хотя бы допускаю. У меня нет никакого отрицания этой возможности, иначе я буду сидеть в капкане, в ожидании. Проживать свою жизнь в вечном ожидании и состоянии тремора — это значит жить неполноценно».
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№ 5
nord   18.07.2025 - 11:26
Хорошо одной-пусть и живёт одна. читать далее>>
№ 4
Angelika77   17.07.2025 - 18:15
... Ну Гобрачёва видимо тоже не подарок, так что будет ещё долго одна точно. читать далее>>
№ 3
Наруся27 (Самара)   17.07.2025 - 10:22
Когда вкусила одиночество после стремных отношений, уже не хочется кого-то пускать в свою жизнь. Порой реально одной лучше, чем с кем попало. А не кого попало сложно сейчас найти) читать далее>>
№ 2
TanaS   16.07.2025 - 20:00
Бедолага, ей даже мозг вынести некому. Жизнь - боль. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.07.2025 - 17:09
Значит она белка, специализируется по орехам. Все понятно) читать далее>>
Всего сообщений: 5
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«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях фотографии
«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях фотографии
«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях фотографии
«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях фотографии
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