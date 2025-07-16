«Мне это вообще сейчас не нужно»: Ирина Горбачёва призналась, что уже 2,5 года не состоит в отношениях

Ирина Горбачёва
стала героиней нового выпуска шоу «Натальная карта»
, в эфире которого призналась, что с момента развода
с Антоном Савлеповым
ни с кем не состояла в отношениях. И если когда-то одиночество вселяло в неё тревогу, то сейчас актриса честно призналась себе, что ей хорошо одной.
«Сейчас я не в отношениях уже 2,5 года. Я ни с кем не встречаюсь и меня это уже не парит так, как парило какое-то время назад. Для меня секс — это не супер-важная вещь в жизни. Есть женщины, которым это необходимо. Но я абсолютно не сексоголик. Моя одержимость чем-то (проектом, созданием чего-то) тянет меня больше, нежели любовные отношения».
«Я всё время себя ловила на какой-то программе. Например, оказываюсь я в каком-то месте, где есть интересный мужчина. И я понимаю, что я как белка на орех подскакиваю и начинаю думать — этот орех мне под силу? Я пробью эту скорлупу? Это как вшитая программа. А потом ты такой: стоп, мне вообще это нафиг не надо. Мне вообще не хочется сейчас лузгать орешки. Мне классно что-то делать в творчестве».
Актриса даже сходила на какой-то ретрит, участники которого постигали природу женского и мужского и отчаянно хотели встретить своих «кармических» партнёров. А вот Ирина в процессе поняла, что ей сейчас вообще это не нужно. «На самом деле сейчас я хочу выстроить крепкие и честные отношения с собой. Это в приоритете. Я ещё с собой не до конца научилась жить в ладу. Это очень важно. А перемещаться на кого-то, прыгать из отношений в отношения — это лёгкая задачка. Я не закрыта. Мне просто правда классно одной. Мне с собой не скучно».
При этом актриса вполне допускает, что её «кармический» партнёр никогда не появится: «Я это хотя бы допускаю. У меня нет никакого отрицания этой возможности, иначе я буду сидеть в капкане, в ожидании. Проживать свою жизнь в вечном ожидании и состоянии тремора — это значит жить неполноценно».
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