В Москве простились с Юрием Морозом

Собравшиеся поделились воспоминаниями о режиссёре. Константин Эрнст рассказал, что Мороз очень высоко ценил свою семью: «Несмотря на то что в жизни Юрия были и трагедии, у Юрия было только счастье. И главным счастьем у Юрия была Вика, Даша и Варя (дочь Юрия и Виктории — прим. ред.). И он про это часто говорил, он этим наслаждался. Спасибо вам, девчонки, за то, что дали ему столько счастья».
фото: Константин и Софья Эрнст
Дарья Мороз зачитала трогательные сообщения о Юрии от знакомых с ним подписчиков в соцсетях и вспомнила о тепле, которое излучал отец: «Сначала была одна семья, потом другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела».
фото: Дарья Мороз
А режиссёр и телеведущий Александр Олейников поделился воспоминаниями о работе с Морозом, который, по его словам, был настойчивым, но деликатным человеком, а также блестящим организатором. «Он был одним из главных организаторов нашего поколения. Это было начало 1990-х, тот самый период, когда было сплошное телевидение. Он каким-то образом сумел организовать всё наше достаточно уникальное поколение. Уникальное тем, что в нём не было возраста. И это его была идея — создать Ассоциацию молодых кинематографистов, объединить каким-то образом, чтобы люди были вместе».
фото: Максим Виторган
После панихиды семья и близкие режиссёра отправились на отпевание в храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Юрия похоронили рядом с его первой супругой Мариной Левтовой, которая погибла в 2000 году, разбившись на снегоходе.
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