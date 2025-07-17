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В Москве простились с Юрием Морозом

17 июля
2025 год

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17 июля 2025
16 июля в Большом траурном зале Центральной клинической больницы № 1 в Москве состоялась гражданская панихида по режиссёру Юрию Морозу, который скончался 14 июля после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Проститься с покойным пришли вдова Виктория Исакова и дочь Дарья Мороз. А также друзья и коллеги, в числе которых были Константин и Софья Эрнст, Павел Деревянко, Гарик Сукачёв, Светлана Иванова и Максим Виторган.

В Москве простились с Юрием Морозом
фото: Виктория Толстоганова и Виктория Исакова

Собравшиеся поделились воспоминаниями о режиссёре. Константин Эрнст рассказал, что Мороз очень высоко ценил свою семью: «Несмотря на то что в жизни Юрия были и трагедии, у Юрия было только счастье. И главным счастьем у Юрия была Вика, Даша и Варя (дочь Юрия и Виктории — прим. ред.). И он про это часто говорил, он этим наслаждался. Спасибо вам, девчонки, за то, что дали ему столько счастья».

В Москве простились с Юрием Морозом
фото: Константин и Софья Эрнст

Дарья Мороз зачитала трогательные сообщения о Юрии от знакомых с ним подписчиков в соцсетях и вспомнила о тепле, которое излучал отец: «Сначала была одна семья, потом другая семья, но в нашей семье центром был папа. Та любовь, которую он излучал, которая сочилась из него, из каждой клеточки, она нас всех всегда грела».

В Москве простились с Юрием Морозом
фото: Дарья Мороз

А режиссёр и телеведущий Александр Олейников поделился воспоминаниями о работе с Морозом, который, по его словам, был настойчивым, но деликатным человеком, а также блестящим организатором. «Он был одним из главных организаторов нашего поколения. Это было начало 1990-х, тот самый период, когда было сплошное телевидение. Он каким-то образом сумел организовать всё наше достаточно уникальное поколение. Уникальное тем, что в нём не было возраста. И это его была идея — создать Ассоциацию молодых кинематографистов, объединить каким-то образом, чтобы люди были вместе».

В Москве простились с Юрием Морозом
фото: Максим Виторган

После панихиды семья и близкие режиссёра отправились на отпевание в храм Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище. Юрия похоронили рядом с его первой супругой Мариной Левтовой, которая погибла в 2000 году, разбившись на снегоходе.

В Москве простились с Юрием Морозом
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обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 20:13
В такой день остаётся вспоминать только самое лучшее и хорошее о Юрии, хотя плохого возможно вообще и нет. Светлая память! читать далее>>
№ 3
чнв (красноярск)   18.07.2025 - 00:21
Для меня Юрий Мороз навсегда останется молодым красавцем Поливановым из фильма "Картина" и юным Алешей Бровкиным из фильмов "Юность Петра" и "В начале славных дел". Светлая... читать далее>>
№ 2
Андрей (Омск)   17.07.2025 - 16:18
Свой вклад внес. Остается смотреть и восхищаться работами. читать далее>>
№ 1
ЛанаСветлана96   17.07.2025 - 09:41
Жаль мужика, в последнее время, кроме онкологии ничего не слышим. Обожаю его дочку, Дарью, как актрису. Особенно в сериале, не помню точное название, какие-то Лилии, классно там сыграла она. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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В Москве простились с Юрием Морозом фотографии
В Москве простились с Юрием Морозом фотографии
В Москве простились с Юрием Морозом фотографии
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