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«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях

17 июля
2025 год

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17 июля 2025
Ирина Горбачёва побывала на шоу «Натальная карта», где ей напророчили успех в бизнесе, если конечно, ей вздумается заняться им в ближайшие два года. И оказалось, что у Ирины действительно есть кое-какие бизнес-идеи, которые она, несомненно, воплотит.

«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях

«Сейчас я разрабатываю свой бренд украшений, это будет много разных бусин, которые можно цеплять куда угодно. Это то, что меня веселит, радует и вообще я люблю украшательство», — сказала Ирина, как будто в подтверждение своих слов надевшая на интервью массивные серьги.

«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях

«Но вообще моя мечта (одна из) — это и музыкальная карьера и творческая… В плане когда-нибудь зайти в мир арта. Я имею в виду предметы интерьера, мебель, осветительные приборы, предметный дизайн. Этот мир меня манит и я думаю, когда-нибудь я до него доберусь».
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№ 4
Yanina Sokolova   18.07.2025 - 20:15
... Ну бижутерия и украшения для узкого круга людей получается, как всегда только избранные смогут оценить "талант" Горбачёвой. читать далее>>
№ 3
Олеся2027   18.07.2025 - 18:50
Сколько талантливых людей, среди звезд тоже частенько наблюдаю, хороши бывают не только в актерской сфере. Молодцы, что сказать. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   18.07.2025 - 16:32
провальное дело в нынешнее время. сейчас людям не до украшений, тут бы на еду денег раздобыть. горбачева будет продавать не подделку, а настоящие камни и металл не алюминий, а значит цены будут нормальные. читать далее>>
№ 1
Angelika77   17.07.2025 - 17:57
Особо когда в карьере нет работ, то и начинаешь задумываться о чём-то другом: то бусины, то освещение... читать далее>>
Всего сообщений: 4
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«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях фотографии
«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях фотографии
«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях фотографии
«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях фотографии
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