«Я разрабатываю свой бренд-украшений»: Ирина Горбачёва рассказала о бизнес-идеях

Ирина Горбачёва
побывала на шоу «Натальная карта»
, где ей напророчили успех в бизнесе, если конечно, ей вздумается заняться им в ближайшие два года. И оказалось, что у Ирины действительно есть кое-какие бизнес-идеи, которые она, несомненно, воплотит.
«Сейчас я разрабатываю свой бренд украшений, это будет много разных бусин, которые можно цеплять куда угодно. Это то, что меня веселит, радует и вообще я люблю украшательство»
, — сказала Ирина, как будто в подтверждение своих слов надевшая на интервью массивные серьги.
«Но вообще моя мечта (одна из) — это и музыкальная карьера и творческая… В плане когда-нибудь зайти в мир арта. Я имею в виду предметы интерьера, мебель, осветительные приборы, предметный дизайн. Этот мир меня манит и я думаю, когда-нибудь я до него доберусь»
.
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